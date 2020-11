Nelle puntate di Un posto al sole, attualmente in onda, Leonardo non sta vivendo un buon periodo e la situazione non è destinata a migliorare nei prossimi episodi. L'uomo infatti, dopo aver litigato duramente con Serena, dovrà affrontare un'altra cocente delusione. Tale evento sarà in qualche modo collegato alla nuova avventura lavorativa di Niko, presso il rinomato studio Leone. Ci sarà spazio inoltre per una storyline di sollievo comico che vedrà l'inedita coppia formata da Bice e Cotugno legarsi sempre di più, tra lo stupore delle persone a loro più care. A seguire le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, relative a queste storyline, che andranno in onda dal 9 al 13 novembre alle ore 20:45 su Rai 3.

Serena contro Leonardo

Leonardo (Erik Tonelli) si infurierà nel vedere che Filippo (Michelangelo Tommaso) e la moglie si sono riavvicinati.

Dopo essere rientrata a Napoli, Serena (Miriam Candurro) si accingerà a ripartire per Tenerife e questo genererà un forte malcontento in Arena. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano però che un inconveniente, tanto inaspettato quanto sospetto, le impedirà di partire. In seguito la donna però avrà modo di affrontare Leonardo in modo netto e definitivo. Grazie all'aiuto delle sue amiche, Serena si renderà conto di quanto sia scorretto il comportamento di Leonardo e riuscirà superare tutte le paure e le incertezze che l'uomo aveva generato in lei.

Niko allontana Leonardo

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Beatrice (Marina Crialesi), desiderosa di farsi perdonare, fisserà a Niko (Luca Turco) un importante colloquio di lavoro. La donna riuscirà ad organizzare al giovane Poggi un incontro presso lo studio Leone dove lavora anche lei. Le anticipazioni non svelano se Niko verrà assunto o meno, ma rivelano che il giovane, subito dopo aver sostenuto il colloquio, inizierà a snobbare il suo amico Leonardo.

Nelle ultime puntate i due erano sembrati insolitamente molto affiatati. Sarà davvero la fine della loro amicizia o un nuovo evento rinsalderà il loro legame?

Bice e Cotugno passano la serata assieme

Gli spoiler delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 9 al 13 novembre, rivelano che la frequentazione tra Bice (Lara Sansone) e Cotugno (Walter Melchionda) avrà un importante seguito.

A quanto pare i due passeranno la serata assieme, mentre Cerruti (Cosimo Alberti) inizierà a sospettare che dietro questa inaspettata coppia possa celarsi l'intervento di Mariella (Antonella Prisco). Nel frattempo Bice continuerà imperterrita nella propria missione di vendetta, anche se a farne le spese sarà Mariella che, a sua volta, se la prenderà con Guido (Germano Bellavia).