Gli spoiler della soap opera Un posto al sole riservano parecchie novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 16 a venerdì 20 novembre, su Rai 3 alle 20:45, Silvia e Michele saranno ormai ai ferri corti. I due vivranno momenti di sconforto dopo essere stati aggrediti e a farne le spese sarà il loro rapporto e non solo, infatti le tensioni della coppia avranno delle conseguenze anche su Rossella. Nel frattempo Patrizio cercherà di risolvere i problemi con Rossella. Giulia sarà molto impegnata nella sua campagna di sensibilizzazione e vorrà coinvolgere anche Michele.

Spoiler Un posto al sole: Vittorio e Alex aiutano Patrizio

Nelle puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse dal 16 al 20 novembre, Patrizio e Rossella dovranno fare i conti con i loro sentimenti, mentre Silvia e Michele avranno ancora diversi problemi. Nel frattempo Giulia riceverà una brutta notizia sul lavoro e non riuscirà ad accettarla. In seguito Vittorio e Alex cercheranno di convincere Patrizio a rimettere in piedi la sua relazione con Rossella, l'uomo ci proverà con tutte le sue forze, ma non sarà per niente facile ritrovare la serenità perduta con la sua amata. Michele, invece, farà un errore durante la trasmissione radio e Silvia prenderà la vicenda come spunto per ragionare meglio sul loro rapporto.

Patrizio incontra Ilaria

Giulia sarà desiderosa di fare qualcosa di utile per sensibilizzare gli abitanti del quartiere che hanno respinto la famiglia di etnia rom. Frattanto Susanna si sentirà parecchio in colpa per le scelte lavorative di Niko, il quale avrà ormai iniziato a lavorare nel nuovo studio.

Successivamente Giulia vorrà coinvolgere Michele nella sua campagna di sensibilizzazione, ma a causa della sua scelta la donna avrà alcune tensioni in famiglia. Nel contempo Patrizio incontrerà Ilaria. Più tardi Marina si ritroverà a dover affrontare una situazione alquanto complicata sul lavoro, a causa di una crisi di liquidità.

Intanto il sogno di Cotugno, di partire per Ischia insieme a Bice, potrebbe svanire a causa di Cinzia.

Guido preoccupato per Cotugno

Michele e Silvia passeranno dei momenti assai difficili dopo essere stati aggrediti: il malumore della coppia porterà conseguenze anche sulla figlia Rossella. In seguito Marina cercherà di limitare le proteste degli operai, mentre Fabrizio sembrerà notevolmente sicuro di sé stesso. Frattanto Ferri sarà molto soddisfatto della sua strategia ben riuscita. Guido, invece, sarà preoccupato per Cotugno, così deciderà di aiutarlo e gli darà alcuni consigli utili. Intanto tra Patrizio e Alberto continueranno le ostilità, mentre Silvia e Michele si allontaneranno sempre di più.

Infine, Susanna incontrerà Niko per caso e durante l'incontro si renderà conto che il giovane sta passando una brutto periodo, soprattutto a causa del suo nuovo lavoro allo studio Leone.