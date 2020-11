Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni settimanali di Un Posto al sole. La TV Soap, attualmente, viene mandata in onda su Rai 3, dal lunedì al venerdì, alle 20:35. Negli episodi della prossima settimana, in onda dal 16 al 20 novembre, i personaggi dovranno affrontare numerosi ostacoli. Ci sarà chi si farà guidare dai sentimenti e chi si troverà davanti a paure e indecisioni. Michele e Silvia sembreranno avere sempre più problemi nel loro rapporto, mentre Patrizio cercherà di riavvicinarsi a Rossella. Giulia continuerà la sua campagna di sensibilizzazione per abbattere i pregiudizi e Susanna avrà un confronto con Niko.

Anticipazioni di Un posto al sole dal 16 al 20 novembre: Patrizio vuole riavvicinarsi a Rossella

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Rossella e Patrizio avranno un confronto per chiarire i loro sentimenti. Finalmente, dopo tanto tempo, sembreranno pronti a prenderne consapevolezza. Alex e Vittorio, notando la situazione tra i due, sproneranno Patrizio a fare la prima mossa. Però, l'uomo non dovrà solo gestire le emozioni verso Rossella, ma anche cercare di tenere a bada le liti con Alberto. Il conflitto tra i due, infatti, sembrerà non avere fine.

Nel frattempo, Giulia avrà problemi sul posto di lavoro. Le verrà annunciata una pessima notizia, ma deciderà di non farsi travolgere dall'ostacolo e di affrontare tutto a testa alta.

Giulia cercherà in tutti i modi di parlare alle famiglie che si sono rifiutate di accogliere il trasferimento della famiglia Rom.

Spoiler di Un posto al sole fino al 20 novembre: Giulia chiede a Michele di aiutarla per abbattere i pregiudizi

Negli episodi di Un posto al sole della prossima settimana, in onda dal 16 al 20 novembre, tutte le persone vicine a Niko non potranno fare a meno di essere preoccupate per il futuro lavorativo dell'uomo.

Il padre, in particolare, non si darà pace per le scelte fatte da ragazzo. Anche Susanna dovrà affrontare i sensi di colpa per aver procurato al ragazzo quel colloquio di lavoro.

Intanto, Giulia continuerà la sua lotta per abbattere i pregiudizi delle persone. Resasi conto di non poterlo fare da sola, cercherà di coinvolgere Michele nel suo obiettivo.

L'uomo accetterà di aiutarla, ma ciò potrebbe avere delle dure conseguenze sul clima famigliare.

Trame di Un posto al sole della settimana dal 16 al 20 novembre: Silvia e Michele andranno in commissariato

Negli episodi di Un posto al sole, in onda fino al 20 novembre, Michele e Silvia saranno ancora alle prese con liti e incomprensioni. Questa situazione avrà anche ripercussioni sul lavoro in radio di Michele. Alla fine, i due decideranno di recarsi in commissariato per la rapina subita, ma la loro visita potrebbe non avere i risultati desiderati.

Intanto, Susanna incontrerà per caso Niko e gli parlerà. Noterà subito lo stato d'animo del ragazzo. Egli apparirà stressato e abbattuto a causa del suo nuovo lavoro.

La donna, così, si troverà costretta a prendere una difficile decisione. Nel frattempo, Marina si troverà a corto di soldi per via delle azioni di Ferri. Non sarà facile, per lei, affrontare la situazione lavorativa.