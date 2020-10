Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni settimanali di Un posto al sole. Attualmente, la TV Soap va in onda su Rai 3, alle 20:35, dal lunedì al venerdì. Nella settimana dal 2 al 6 novembre ci saranno moltissime novità che non potranno fare a meno di tenere gli spettatori incollati al piccolo schermo.

Gli spoiler rivelano che Silvia e Michele subiranno un'aggressione inattesa, Serena vorrà rivelare tutti i suoi sentimenti a Filippo, mentre Alex dovrà gestire il Vulcano.

Un posto al sole, anticipazioni dal 2 al 6 novembre: Silvia e Michele verranno aggrediti

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Silvia e Michele verranno brutalmente aggrediti.

I due, saranno così sconvolti da avere difficoltà a riprendersi dal tragico evento. Infatti, non sarà facile superare lo shock e la paura provata. La coppia rischierà di perdere il legame che la caratterizzava anche a causa di un segreto di Silvia. Inoltre, Michele inizierà a sentirsi in colpa per non essere riuscito a difendere la sua amata. Si accuserà di avere poco coraggio e di non essere in grado di proteggere le persone amate.

Intanto, Alberto si renderà conto di non poter più far fronte alle numerose spese. Sarà costretto a scendere a patti con se stesso e deciderà di iniziare a lavorare per un'amica dei Palladini. Non sarà una scelta facile perché dovrà mettere in secondo piano, almeno per il momento, il suo desiderio di successo lavorativo.

Spoiler di Un posto al sole fino al 6 novembre: Leonardo litigherà con Serena

Negli episodi di Un posto al sole che andranno in onda dal 2 al 6 novembre, Filippo sarà pronto a lasciare tutto per andare a Tenerife. Serena, davanti a questo evento, non riuscirà a trattenere le emozioni e deciderà di aprire il suo cuore.

Purtroppo, le cose non andranno per il verso giusto e la donna dovrà far fronte a un accadimento inaspettato. Inoltre, la situazione con Leonardo si farà sempre più tesa. Serena, infatti, rimarrà molto scossa dalla loro ultima discussione e sceglierà di non parlare con Filippo.

Nel frattempo, Niko annuncerà di voler lasciare lo studio.

Renato, incapace di accettare questa presa di posizione, pregherà Franco di provare a parlare con lui per convincerlo a ripensarci.

Trame di Un posto al sole dal 2 al 6 novembre: Alex e Patrizio torneranno a litigare

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Serena si renderà conto di non poter andare avanti in quel modo. In fretta e furia, sceglierà di partire per raggiungere Filippo a Tenerife.

Intanto, Alex e Patrizio vivranno dei momenti di grande tensione. I due, infatti, cominceranno a litigare per ottenere maggiore potere sul Vulcano. Sarà Alex ad avere la meglio, ma dovrà fare appello a delle doti inaspettate per riuscire a gestire la situazione. Inoltre, Guido dovrà scontrarsi con Bice che sta elaborando la sua crudele vendetta.