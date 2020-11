Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera Una vita con le anticipazioni spagnole. Natalia Quesada verrà portata in carcere con l’accusa di aver tolto la vita a Felicia. Al momento non si sa cosa accadde realmente il giorno in cui la donna perse tragicamente la propria vita, ma in queste ultime settimane uscirà la storia di un possibile avvelenamento. Inoltre, tutti gli indizi dell'ispettore Mendez sembreranno portare alla colpevolezza della giovane Natalia Quesada, la sorella di Aurelio. Infatti, quest'ultima verrà arrestata e Felipe e Genoveva Salmeron si uniranno per cercare di salvarla.

Infine, Marcos e Aurelio Quesada si scontreranno davanti a tutti i loro vicini armati di pistole.

Spoiler Una vita: Natalia Quesada dovrà conquistare il cuore dell'avvocato Alvarez Hermoso

Nelle prossime puntate della soap opera spagnola Una vita Natalia e Aurelio scombussoleranno Acacias 38. La giovane Natalia si avvicinerà ad Antonito con l'unico obiettivo di rovinare il matrimonio con la moglie Lolita, ma successivamente deciderà di allearsi con la perfida Genoveva Salmeron. Quest'ultima attuerà un nuovo piano per tenere sotto controllo il suo amato Felipe: Natalia dovrà corteggiare l'Alvarez Hermoso. Tuttavia, il piano non andrà come previsto da Genoveva e tra i due giovani nascerà un sentimento d'amore.

Genoveva dovrà inventarsi un piano per salvare Natalia dalle minacce di Pierre Caron

Nei prossimi episodi spagnoli di Una vita Genoveva Salmeron dirà a Natalia di far ingelosire l'avvocato Felipe con Pierre Caron. Ma la Salmeron non immaginerà mai che Pierre Caron minaccerà Natalia per non farla andare via.

Dunque, Genoveva dovrà inventarsi un altro piano per tentare di salvare Natalia, visto che rischierà di andare in carcere per aver ucciso Felicia. La dark lady penserà con Aurelio di rapire Natalia con l'unico scopo di allontanarla da Acacias 38, ma il rapimento fallirà a causa dell'Alvarez Hermoso che si metterà in mezzo con l'aiuto di Ignacio e Jacinto.

Spoiler spagnoli Una vita: Felipe e Genoveva si uniranno per far evadere dal carcere Natalia

Ma in queste prossime anticipazioni di Una vita Natalia Quesada verrà arrestata dall'ispettore Mendez con l’accusa di aver ucciso Felicia. Nel frattempo, Genoveva consiglierà ad Aurelio di fidarsi dell’avvocato Felipe. A questo punto, la Salmeron e Felipe si uniranno di nuovo per salvare la vita della giovane Natalia. Infine, il fratello di Natalia Quesada e Marcos si affronteranno con delle armi da fuoco di fronte a tutti gli abitanti di Acacias 38.