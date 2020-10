Interessanti novità accadranno ad Una vita, la soap opera iberica grande protagonista dei pomeriggi degli italiani. Le trame delle puntate provenienti dalla Spagna rivelano che Ramon Palacios scoprirà di aver preso un grosso abbaglio. L'uomo, infatti, apprenderà che la moglie Carmen Sanjurjo non è in attesa di un bambino.

Una vita: Ramon e la moglie si trasferiscono a casa di Lolita e Antonito

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le puntate in onda nelle prossime settimane in Italia raccontano che Carmen e Ramon saranno protagonisti di un grosso equivoco, che coinvolgerà successivamente Lolita.

Tutto inizierà con esattezza quando Palacios senior e la moglie decideranno di trasferirsi nell'abitazione del figlio dopo la celebrazione del loro matrimonio. Lolita e Antonito, infatti, pregheranno la coppia di trasferirsi nella loro grande abitazione. Una convivenza che si dimostrerà subito difficile, in quanto Casado si rivelerà subito intransigente ad ogni iniziativa di Sanjurjo.

A tal proposito, la moglie di Antonito pretenderà che la suocera non cambi le sue abitudini in quanto si è presa cura della casa per oltre dieci anni. Carmen, infatti, non potrà fare le pulizie né pranzi e cene.

All'inizio, la moglie di Ramon cercherà di assecondare la volontà di Casado, sostenendo che il suo nervosismo sia dovuto alla gravidanza.

Per questo motivo, la signora prenderà l'iniziativa, tanto da fare dei significativi cambiamenti in casa.

Palacios crede che Carmen sia incinta

Stando agli spoiler di Una vita si evince che Carmen stravolgerà il menù per il pranzo, facendo pulizie ogni volta che lo riterrà più opportuno.

In ogni caso, la donna e la nuora cercheranno di andare d'accordo davanti ai rispettivi mariti per non farli preoccupare per i loro battibecchi.

Nel frattempo Ramon non potrà fare a meno di notare lo strano nervosismo della moglie, creando i presupposti di un grande equivoco. Palacios senior si ricorderà che la povera Trini era molto nervosa quando era in attesa di Milagros. Per questo motivo, l'uomo crederà che sua moglie sia incinta, senza pensare minimamente all'età biologicamente avanzata.

Sanjurjo dice al marito che non può concepire un bambino

Gli amici cercheranno di convincere Ramon, che si tratta certamente di un grosso equivoco, se quest'ultimo non andasse dritto per la sua strada.

Carmen, invece, capirà che suo marito ha intenzione di chiederle qualcosa dopo aver partecipato ad un rituale di Cabrahigo organizzato da Lolita per purificare il figlio che attende da ogni male.

In questo frangente, il Palacios senior riuscirà a far confessare a Sanjurjo la sua presunta gravidanza, se quest'ultima non frenasse subito i suoi entusiasmi. Infatti, gli farà presente che è impossibile per lei concepire un bambino per via dell'età avanzata. Alla fine, i due coniugi si lasceranno andare ad una fragorosa risata mentre riprenderanno con più vigore gli scontri tra suocera e nuora.