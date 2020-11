Prosegue su Canale 5 la programmazione settimanale di Una vita. In base alle trame degli episodi in onda da domenica 22 a venerdì 27 novembre, tutti gli abitanti di Acacias prenderanno parte al rinfresco a casa di Felipe, dove sarà annunciato il fidanzamento ufficiale con Marcia. La donna non si presenterà e l'avvocato penserà che l'abbia abbandonato. Inoltre i rapporti tra Lolita e Carmen saranno molto tesi, con Ramon che sarà all'oscuro dei cattivi rapporti tra le due e resterà deluso quando si renderà conto che la moglie non è in attesa di un bambino.

Felipe chiede a Ursula notizie di Marcia

Nelle puntate in onda da domenica 22 a venerdì 27 novembre, a casa di Felipe si terrà un rinfresco, ma Marcia non si presenterà. L'avvocato inizierà seriamente a pensare che la donna si sia allontanata di sua spontanea volontà. Intanto Jacinto farà di tutto pur di evitare di allenarsi con Arantxa. In tutto questo Felipe proseguirà nella ricerca della sua donna e per strada incontrerà Ursula, alla quale chiederà con tono minaccioso che fine ha fatto Marcia.

Ledesma e Felicia sono sempre più intimi

Secondo le anticipazioni degli episodi in onda fino al 27 novembre, i Palacios porteranno a termine il rito di purificazione, secondo quanto stabilito dalle usanze di Cabrahigo.

Intanto Carmen proseguirà a tollerare ogni sorta di provocazione che le sarà fatta da Lolita. Felipe arriverà al punto di pensare che Marcia lo abbia abbandonato. Ledesma e Felicia, intanto, saranno sempre più vicini e si faranno vedere mentre passeggeranno a braccetto tra le vie di Acacias. Tutto questo avverrà sotto gli occhi straniti degli abitanti.

Felipe e Mauro hanno la prova che Marcia è stata rapita

In base alle trame delle puntate che saranno trasmesse su Canale 5 dal 22 al 27 novembre, Ramon proverà della delusione quando scoprirà che gli strani atteggiamenti della moglie non dipendevano dal fatto che fosse in attesa di un bambino. L'uomo non si renderà conto che in realtà Carmen non ha buoni rapporti con Lolita e intanto le due saranno ai ferri corti.

Nel mentre Casilda troverà in soffitta una medaglietta di Marcia e la farà vedere immediatamente al suo padrone: quest'ultimo nutrirà delle speranze in merito al fatto che Sampaio non l'abbia lasciato.

Felipe riceverà anche un telegramma da parte di Tano, in cui quest'ultimo gli riferirà l'impossibilità di recarsi a trovarlo. In questa missiva l'avvocato troverà in allegato dei soldi spesi da Marcia per l'acquisto del biglietto del treno. In questo modo Mauro e Felipe avranno finalmente la conferma che la fidanzata di quest'ultimo non si è allontanata volontariamente e che probabilmente è stata rapita.