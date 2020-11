L'improvvisa scomparsa di Marcia animerà le prossime vicende di Una vita. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 22 al 27 novembre, rivelano che la giovane sembrerà essere scomparsa nel nulla proprio quando tutti i vicini saranno a casa di Felipe per l'annuncio del loro fidanzamento. L'avvocato si chiederà se la donna che ama sia andata via di sua volontà oppure no. Nel frattempo, Jacinto cercherà di evitare gli allenamenti di Aranxta mentre i Palacios purificheranno la casa. Intanto, i vicini saranno stupiti nel vedere Felicia passeggiare sotto braccio con Ledesma mentre Ramon resterà molto deluso nello scoprire che non diventerà nuovamente padre.

Infine, Felipe e Mauro grazie ad un telegramma di Tano, capiranno che Marcia non è andata via di sua volontà.

Una vita, spoiler 22-27 novembre: Felipe si chiede dove sia Marcia

Le anticipazioni Una vita inerenti le puntate in onda dal 22 al 27 novembre, ci dicono che tutti i vicini si recheranno a casa di Felipe per il rinfresco che darà per annunciare il fidanzamento con Marcia. Proprio in quegli istanti, però, la bella Sampaio sembrerà essere scomparsa nel nulla e l'avvocato si chiederà se sia andata via da Acacias di sua volontà. Nel frattempo, Jacinto farà di tutto per non allenarsi con Aranxta ed accamperà scuse a dir poco infantili. Poco dopo, Alvarez Hermoso incontrerà Ursula per strada e con fare intimidatorio, le chiederà dove si trova Marcia.

Intanto, I Palacios esaudiranno la richiesta di Lolita e purificheranno la casa secondo le usanze di Cabrahigo mentre Carmen continuerà a sopportare in silenzio le provocazioni della Casado.

Una vita, trame fino al 27 novembre: Ramon deluso perché non sarà ancora padre

Felipe non sapendo dove si sia cacciata Marcia, inizierà a credere che la ragazza l'abbia davvero abbandonato visto che temeva di arrecargli dei danni nel momento in cui avrebbero reso ufficiale la loro relazione.

Nel frattempo, Ledesma accetterà la proposta di Felicia e tornerà ad Acacias. I due passeggeranno a braccetto per le vie del quartiere stupendo tutti i vicini che non riusciranno a comprendere come mai Pasamar e Ledesma ora sembrino una coppia in piena regola. Poco dopo, Ramon scoprirà che Carmen non è affatto incinta come credeva e rimarrà molto deluso per il fatto che non diventerà nuovamente padre.

Sanjurjo, intanto, sarà sempre più ai ferri corti con Lolita.

Una vita: Felipe e Mauro capiscono che Marcia non è andata via di sua volontà

Nei prossimi episodi di Una vita vedremo Felipe sempre più in pena per la scomparsa di Marcia, soprattutto perché non saprà se la ragazza sia andata via di sua volontà oppure no. Tuttavia, l'uomo, capirà ben presto cosa sia realmente accaduto grazie ad un telegramma di Tano. Il ragazzo, che ormai è un affermato medico in Inghilterra, scriverà al genitore per informarlo che non può andare a trovarlo ed allegherà il denaro che Marcia aveva speso per acquistare il biglietto del treno. Sarà grazie a questo particolare che Felipe e Mauro capiranno che la ragazza non si è allontanata dal quartiere di sua volontà, ma è stata probabilmente forzata a farlo.