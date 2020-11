La soap opera Una vita continuerà a tenere alta l'attenzione dei propri telespettatori grazie ai suoi numerosi colpi di scena. Le trame delle puntate trasmesse un anno fa in Spagna e a breve su Canale 5 raccontano che la liberazione di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) non andrà per il verso sperato. In dettaglio, la fidanzata di Felipe rimarrà gravemente ferita durante una colluttazione tra il suo sequestratore Andrade e Mauro.

Una vita: Felipe capisce che Marcia è stata rapita da Andrade

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve in televisione raccontano che Felipe rischierà di mettere in pericolo l'incolumità della sua amata Marcia, decidendo di agire di testa sua.

Tutto inizierà quando l'avvocato capirà che la brasiliana è stata rapita da Andrade grazie ad alcune indagini portate a termine dall'amico Mauro. A tal proposito, San Emeterio confesserà all'Alvarez Hermoso di aver agito con la complicità del commissario Mendez. Nonostante questo, l'Alvarez Hermoso non si fiderà dei due uomini di legge, tanto da fare di testa sua.

Per questo motivo, Felipe cadrà in una trappola organizzata da Andrade, che gli chiederà una cospicua somma di denaro per vendergli la Sampaio. L'avvocato, a questo punto, si rivolgerà ai suoi più cari amici per avere un prestito. Purtroppo Ramon non riuscirà a soddisfare la sua richiesta, tanto da costringerlo a trovare una nuova soluzione.

L'avvocato chiede aiuto a Genoveva

Nel corso delle nuove puntate della soap opera trasmesse a breve su Canale 5, Felipe deciderà di chiedere aiuto alla sua nemica Genoveva (Clara Garrido), finendo per confessarle che gli servono dei soldi per liberare Marcia. La darklady, a questo punto, concederà il prestito all'avvocato, conquistando così la sua fiducia, sebbene sia complice del suo rapimento con Ursula.

Tuttavia il momento del rilascio della brasiliana non andrà per il verso giusto. Andrade rivelerà all'Alvarez Hermoso di averlo ingannato in quanto è il vero fidanzato della Sampaio. Inoltre chiederà a rapporto alcuni suoi scagnozzi per mettere sotto tiro i due innamorati.

Nel frattempo, Mauro e il commissario Mendez si precipiteranno nel rifugio di Andrade, dove la faccenda sfuggirà di mano.

Marcia ricoverata in ospedale in condizioni preoccupanti

Andrade approfitterà del parapiglia per prendere in ostaggio Marcia, puntandole un'arma da fuoco alla testa. Mauro, a questo punto, tenterà di liberare la brasiliana dal criminale, se non venisse ferita gravemente alla schiena a causa di uno proiettile.

Le condizioni della Sampaio appariranno subito preoccupanti mentre il criminale cadrà a terra ferito. Felipe, a questo punto, farà in modo che la fidanzata venga ricoverata in ospedale dove sarà sottoposta ad un intervento chirurgico d'urgenza per salvarle l'esistenza. In questo frangente, l'avvocato accuserà San Emeterio di non aver protetto la brasiliana mentre Genoveva fingerà di darle tutto il suo conforto.