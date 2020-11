Secondo le anticipazioni turche della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno, l'aspirante scrittrice Sanem Aydin dovrà affrontare un brutto periodo, dovuto alla separazione dal fotografo Can Divit. La giovane, in preda alla depressione, prenderà degli psicofarmaci e verrà ricoverata in una clinica psichiatrica. Sarà un anno di lacrime per Sanem, che avrà dei risvolti soltanto dopo il ritorno del suo amato a Istanbul.

DayDreamer, spoiler dalla Turchia: la fine della storia d'amore tra Can e Sanem

Per colpa del fotografo il capo editore Yigit, innamorato di Sanem, finirà in ospedale rischiando di rimanere paralizzato.

L'aspirante scrittrice non riuscirà ad accettare il gesto di Can e sarà convinta che sia stato lui a bruciare il suo diario (in realtà è stato Yigit). Il fotografo, con i sensi di colpa per il gesto compiuto, lascerà Istanbul a bordo della sua barca, nella speranza di riuscire a dimenticare la sua amata, abbandonandola nella disperazione più totale. Dopo la fine della sua storia con Can, Sanem aiutata da Mihriban si trasferirà fuori città, dedicandosi alla creazione di nuovi profumi esotici. I due si rincontreranno poi, casualmente, in un cinema: lui la riconoscerà dal suo profumo, ma resterà in silenzio, mentre lei lo Intravederà all'uscita, rimanendone davvero colpita.

La Fikri Harika fallisce

Nel frattempo che Sanem cambierà vita fuori città, Leyla ed Emre, il fratello di Can, si trasferiranno nell'abitazione degli Aydin, in quanto hanno perso il lavoro e si sono trovati improvvisamente travolti dalle difficoltà economiche. Tra Huma e Mevkibe sembrerà invece esser tornata una sorta di pace.

Ma la perfida mamma Divit continuerà a pilotare Yigit, affinché riesca a conquistare la giovane Aydin. Il capo editore, nel contempo, manterrà la promessa fatta a Sanem, pubblicherà il manoscritto in cui la ragazza, grazie ai consigli di Deniz (una nuova amica conosciuta in clinica), racconta il suo rapporto con Can, ottenendo un successo inimmaginabile.

Emre svela a Can che Sanem è stata in clinica

Sulla base delle Anticipazioni Tv, dopo l'incontro casuale con il suo amore, il fotografo si sentirà confuso e grazie a un piano architettato da suo padre Aziz resterà ancora un po' in città. Sanem, invece, non riuscirà a nascondere la rabbia che prova nei suoi riguardi, perché lui l'ha lasciata senza una valida motivazione. Can si accorgerà che lei assume degli psicofarmaci e si confronterà con suo fratello Emre, il quale gli confesserà che Sanem ha avuto un crollo emotivo, così i suoi genitori l'hanno ricoverata in una clinica psichiatrica. A questo punto Divit cercherà di riconquistare l'amore della sua vita, dimostrando la propria innocenza nell'incidente con Yigit.