La soap opera iberica Una vita continua a fare compagnia ai fan italiani. Nel corso degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 prossimamente, non mancheranno di certo novità.

La storica dark lady Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) troverà il modo per non farsi sottomettere da Genoveva Salmeron (Clara Garrido). L'ex istruttrice non appena la sua signora tenterà di liberarsi di lei, la minaccerà dicendole di essere disposta a far sapere a Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) che Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) è stata rapita anche a causa sua.

Una vita, spoiler: Felipe invita Genoveva a sbarazzarsi di Ursula

Le anticipazioni relative a ciò che succederà nelle puntate in onda sul piccolo schermo italiano tra qualche settimana, raccontano che Felipe finalmente si ricongiungerà con l’amata Marcia. A favorire la liberazione della brasiliana sarà anche Genoveva che, per riconquistare la fiducia dell’avvocato, gli darà i soldi necessari per pagare il riscatto della fanciulla a Cesar Andrade. La ragazza, dopo aver rischiato la vita per aver ricevuto uno sparo dal suo rapitore, verrà dimessa dall’ospedale e accetterà di diventare la moglie di Felipe quando le chiederà la mano.

A questo punto Alvarez Hermoso ripenserà a tutto ciò che è accaduto alla sua nuova fiamma, e si renderà conto di riaverla al suo fianco soprattutto grazie a Genoveva che ha trovato un buon medico per farla operare.

Il legale, dopo aver riunito tutti i tasselli del puzzle, comincerà a credere che a far sequestrare Marcia da Cesar potrebbe essere stata Ursula. Non passerà tanto tempo per vedere Felipe confidare i propri sospetti a Salmeron: in tale circostanza, addirittura, quest’ultima verrà invitata dall’avvocato a sbarazzarsi dell’ex istruttrice il più presto possibile se non vorrà avere anche lei qualche problema.

Salmeron costretta a condividere lo stesso tetto con Dicenta, le nozze di Alvarez Hermoso e Marcia si avvicinano

Genoveva sembrerà seguire alla lettera il consiglio del vedovo di Celia, poiché durante un confronto con Ursula le dirà di non aver più bisogno del suo aiuto. Nonostante quest’ultima le sottolineerà di non poterla cacciare di casa, Salmeron ribadirà all’anziana donna di non avere niente da dividere con lei.

Dicenta riuscirà a far cambiare idea alla sua padrona, nell’istante in cui le dirà di essere in possesso di alcune prove per poter dimostrare il suo coinvolgimento con la sparizione di Marcia. A causa del vile ricatto, quindi, Genoveva si vedrà costretta ancora a convivere con la propria nemica.

Successivamente Ursula esigerà di sapere dalla vedova di Bryce chi è la persona che sta nascondendo in un albergo situato fuori da Acacias 38. Salmeron dopo essersi rifiutata di dare delle delucidazioni a Dicenta, farà intendere a Felipe di non aver licenziato l’ex istruttrice poiché la considera una brava donna. Genoveva racconterà l’ennesima menzogna ad Alvarez Hermoso, quando mancherà un giorno esatto per la celebrazione delle nozze dello stesso con Marcia.