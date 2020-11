Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 2020 e proprio nel corso dell'ultima puntata trasmessa su Canale 5, il conduttore Alfonso Signorini ha rivelato ai concorrenti che il Reality Show andrà avanti fino al prossimo febbraio. Ma le sorprese non sono finite qui, perché nelle prossime settimane nella casa più spiata d'Italia arriveranno anche 9 nuovi concorrenti pronti a mettersi in gioco. E il conduttore, durante una diretta del GF Vip Party, ha rivelato che tra questi ci sarà anche uno sportivo, si presume gay, che potrebbe far breccia nel cuore di Tommaso Zorzi, considerato la vera anima di questa edizione.

Alfonso Signorini anticipa l'ingresso di un concorrente per Tommaso Zorzi al GF Vip 2020

Nel dettaglio, il conduttore del Grande Fratello Vip ha ammesso che assieme agli altri autori di questa quinta edizione fortunata del reality show hanno previsto l'ingresso di un nuovo concorrente che potrebbe far 'perder la testa' al giovane Tommaso.

Signorini, infatti, ha svelato che pur non potendo parlare di un ipotetico nuovo fidanzato per Zorzi, si tratta comunque di un ragazzo che a Tommaso potrebbe molto interessare. Il conduttore del reality show di Canale 5, infatti, ha ammesso che già in passato il giovane Zorzi aveva messo gli occhi addosso a questo nuovo concorrente ma tra di loro non era mai scattata la scintilla.

Nella casa del Grande Fratello Vip arriva uno sportivo dichiaratamente gay

Ecco perché Signorini si dice sicuro che nel momento in cui Tommaso assisterà all'ingresso di questa persona nella casa del GF, potrebbe restare di stucco. "Secondo me quando Tommaso se lo troverà in casa, sviene minimo" ha dichiarato scherzosamente Signorini nel corso della nuova diretta del Gf Vip Party.

Subito dopo questa confessione, il conduttore ha deciso di spingersi oltre e ha fornito ulteriori dettagli sull'identità del nuovo concorrente che entrerà in casa per Tommaso. "Se volete vi do uno scoop" ha proseguito Signorini aggiungendo che tale persona è un grande sportivo, che lo pratica a livello agonistico e che non ha mai nascosto pubblicamente la sua omosessualità.

Cambia la programmazione serale del Grande Fratello Vip

Insomma i colpi di scena non mancheranno nel corso delle prossime puntate di messa in onda del reality show che, da questa settimana, cambierà programmazione su Canale 5. Contrariamente a quanto è accaduto nel corso di questi mesi, il GF Vip proseguirà la sua messa in onda soltanto di lunedì sera.

Cancellata, quindi, la puntata del venerdì sera: questo 27 novembre al posto del reality show di Signorini ci sarà la nuova fiction dal titolo Il silenzio dell'acqua 2 con protagonista Ambra Angiolini.