Uno dei protagonisti della nuova stagione del Trono Over di Uomini e donne è il cavaliere Nicola Mazzitelli, trentanovenne gestore di una gelateria a Cosenza. Nicola fin da subito si è fatto notare dal pubblico del programma condotto da Maria De Filippi per il triste racconto del suo passato, quando rischiò di perdere l'uso delle gambe. Da qualche giorno però, il corteggiatore del parterre maschile non figura tra i cavalieri del Trono Over. A chiarire i motivi della sua assenza dalla trasmissione di Canale 5 è stato lo stesso Mazzitelli, che su Instagram ha dichiarato di aver contratto la Covid-19 e per tale ragione, da circa undici giorni, si trova in isolamento domiciliare.

U&D, Nicola Mazzitelli e il Covid 19

Mazzitelli su Instagram ha spiegato ai suoi followers il motivo delle sua assenza dagli studi televisivi in cui si registra il programma di Uomini e Donne. "Pure io ho la Covid, ce l'ho da undici giorni", ha dichiarato il cavaliere del Trono Over. Nicola ha aggiunto che per il momento non si sottoporrà al nuovo tampone in quanto sta ancora poco bene. Probabilmente, come dichiarato dallo stesso Mazzitelli, l'uomo si sottoporrà a un nuovo tampone la prossima settimana. Con tale spiegazione, il cavaliere ha giustificato la sua momentanea assenza sia dalla tv che dai social. "La situazione è abbastanza critica", ha dichiarato Mazzitelli, che ha anche precisato ai follower di essere molto attento alla sua salute e di metterla al primo posto.

In merito ad un possibile ritorno in trasmissione, Mazzitelli ha sottolineato che ogni decisione verrà presa solo dopo l'esito negativo del tampone di controllo.

I sintomi di Nicola Mazzitelli

In un altro post su Instagram, Nicola ha raccontato alcuni dei sintomi avuti dopo aver contratto il Covid. "Ti assale, ti prende senza saperlo, ti porta dolori alle ossa", ha rivelato il cavaliere.

Nonostante ciò, Mazzitelli ha chiaramente detto ai suoi fan che dal Covid si guarisce ma bisogna sempre prestare la massima attenzione. Nicola ha invitato i suoi followers a rispettare le regole imposte dalle autorità sanitarie in quanto nessuno è immune al virus. Il protagonista di Uomini e Donne ha poi affermato: "Fate attenzione, chi è più debole di voi potrebbe stare peggio", un chiaro riferimento alle persone più anziane, attualmente le più colpite dal virus, e ai malati cronici.

Uomini e Donne, le registrazioni continuano

Stando a quanto riportato da FanPage, le registrazioni del programma di Canale 5, anche dopo la notizia della positività di Mazzitelli, stanno comunque proseguendo senza particolari variazioni rispetto ai giorni passati. La produzione sta adottando tutte le misure precauzionali disposte dalle autorità nazionali sia per la sicurezza di tronisti e corteggiatori che per quella degli operatori presenti in studio e dietro le quinte.