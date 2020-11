L'appuntamento con la soap Il Paradiso delle Signore continua ad emozionare i numerosi telespettatori. Nella nuova puntata che andrà in onda il 6 novembre, secondo le anticipazioni i riflettori saranno puntati sulla coppia di Armando e Agnese. I due saranno molto vicini, ma la donna non riuscirà a lasciarsi andare. Maria, invece, deciderà di parlare con Rocco di quello che prova ma Irene interromperà l'atmosfera. Infine, al Paradiso ci sarà un ammanco in cassa e Vittorio consulterà le Veneri per capire la situazione.

Agnese sarà ancora legata ai suoi principi e non cederà alla passione

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di venerdì, 6 novembre, raccontano che tra Agnese e Armando il rapporto sembrerà ormai consolidato da un profondo sentimento.

Nella coppia, anche l'attrazione si farà sentire, ma la signora Amato non riuscirà a lasciarsi andare fino in fondo con il suo compagno. A frenare la sarta sarà il pensiero di essere ancora una donna sposata, sebbene suo marito non sia più presente nella sua vita da anni. La mentalità di Agnese, in questo senso, resterà fedele ai principi con i quali è arrivata a Milano. Intanto, Maria troverà il coraggio di affrontare Rocco e parlargli dei suoi sentimenti per lui.

Irene rovinerà il momento di Rocco e Maria

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 6 novembre, rivelano che, nella puntata che andrà in onda venerdì, Maria metterà da parte la sua timidezza. La giovane sarta deciderà di aprire il suo cuore a Rocco e non nascondere più il suo amore per lui.

Quando sarà sul punto di dirgli che lo ama, però, subentrerà Irene. La Venere, pur non facendolo di proposito, rovinerà ancora una volta l'atmosfera e impedirà alla coppia di trovarsi dopo tante remore.

Nel frattempo, al Paradiso sorgerà un grave problema. Luciano si accorgerà di un ammanco nelle casse del grande magazzino e si insospettirà.

Il ragioniere controllerà meglio per accertarsi che non si tratti di una sua distrazione dovuta al momento sentimentale che sta vivendo, ma poi deciderà di comunicare a Vittorio e Clelia quanto accaduto.

Stefania temerà per il posto di lavoro

Il dottor Conti e la capocommessa, sorpresi dal fatto che qualcuno possa aver sottratto del denaro dalle casse, convocheranno le Veneri.

Vittorio spererà che parlando con le sue commesse venga fuori la verità, ma non sarà così semplice. Stefania, ancora in prova, sarà molto preoccupata di perdere il posto tanto desiderato e penserà a lungo sul da farsi. La ragazza avrà un forte sospetto sul responsabile del furto, ma avrà paura di parlarne con Vittorio per non rischiare il suo lavoro.