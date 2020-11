Valentina Autiero e Germano Avolio si sono conosciuti a Uomini e Donne e hanno iniziato una frequentazione. A causa di una lite in studio con Aurora, la dama romana ha lasciato il dating show di Maria De Filippi da single, dandosi una possibilità di conoscere meglio il personal trainer lontano dalle telecamere. Dopo pochi giorni dall'uscita dal programma televisivo, la coppia si è lasciata. Germano, nella serata di venerdì 20 novembre, ha fatto una diretta su Instagram insieme al profilo 'uominiedonne' ed ha rilasciato dichiarazioni che non sarebbero state apprezzate da Valentina, al punto che, pochi minuti dopo il termine dell'intervista, ha pubblicato due messaggi rivolti all'ex compagno.

Valentina Autiero lancia frecciatine a Germano Avolio

Valentina Autiero, probabilmente non contenta di come Germano abbia raccontato la sua verità nell'intervista, ha pubblicato sul suo profilo Instagram due messaggi che hanno fatto intendere che Avolio non sarebbe stato sincero nelle affermazioni. Valentina è stata chiara e diretta nella prima frecciatina contro l'ex: ''Mi sono rotta le p... ''brillate'' di luce vostra e non della mia. Tante inutili parole. Bla, bla, bla. Ma tanto la verità esce sempre fuori''. Non è chiaro cosa abbia dato fastidio alla dama romana, ma probabilmente quanto dichiarato dall'ex cavaliere campano, non corrisponderebbe alla verità di Valentina.

Uomini e Donne, dopo la fine della relazione con Germano, Valentina è giù di morale

Nella storia Instagram successiva, Valentina ha pubblicato una citazione che ha fatto intendere che l'ex compagno avrebbe cambiato la versione dei fatti riguardo la loro relazione: ''Le pa... nella vita bisogna averle.

Non dirle''. Qualche ora prima della diretta di Germano, la Autiero si era confidata con i suoi follower, dicendo di essere giù di morale, sia per quanto riguardava la situazione che stiamo vivendo nel nostro paese, sia perché la sua vita, alla vigilia dei 41 anni, non stava andando come sognava da giovane.

Valentina Autiero fa un bilancio della sua vita

Valentina Autiero ha spiegato ai suoi follower di essere spesso attaccata sui social, perché alcune persone l'accuserebbero di sponsorizzare soltanto i prodotti, non raccontando la sua vita privata su Instagram. L'ex dama romana, nel pomeriggio di venerdì 20 novembre, si è confidata con i suoi fan, esprimendo come sta vivendo questo periodo: ''In certi momenti penso sia giusto starsene un po' per i fatti propri'', aggiungendo che in alcuni momenti è necessario non condividere troppo con il pubblico. Valentina ha ricordato che fra un mese compirà 41 anni e, sospirando, ha detto che quando era più piccola immaginava la famiglia che avrebbe potuto avere a 30 anni e invece ora si ritrova ancora single: ''Sicuramente è anche colpa mia''.

Non resta che attendere il tempo per vedere se le cose nella vita della Autiero possano cambiare e se riuscirà a trovare il compagno della sua vita.