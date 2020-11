Le anticipazioni delle prossime puntane (registrate lo scorso 14 novembre) di Uomini e donne che andranno in onda a inizio settimana, svelano un ritorno di fiamma inaspettato, quello tra Roberta di Padua e Riccardo Guarnieri. I due seduti al centro studio spiegano il modo in cui si sono ritrovati e come sta procedendo il loro riavvicinamento. Nel marzo del 2019, i due si sono frequentati per tre mesi, prima che Guarnieri iniziasse la sua travagliata storia d'amore con Ida Platano. Tra Riccardo e Roberta la frequentazione si chiuse in malo modo, lei addirittura gli tirò uno schiaffo e lo accusò di averla presa in giro.

Guarnieri spiegò che non era mai stato innamorato della Di Padua e che nella sua testa c'era sempre stata Ida Platano.

Intanto, chiuso il capitolo Roberta e Riccardo si passa al trono dei giovani, in cui Davide Donadei è ancora indeciso tra Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi. Beatrice non può essere in puntata e si collega con lo studio via Skype. Davide, alla fine, si sbilancia rivelando la sua preferenza.

Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri: un'attrazione mai finita

Roberta di Padua e Riccardo Guarnieri hanno spiegato alla padrona di casa Maria De Filippi e al pubblico che hanno iniziato nuovamente a sentirsi. Dopo aver messo un punto all storia con Ida Platano, Riccardo vuole rimettersi in gioco, in quanto è attualmente più sereno e ha ripreso la conoscenza con la donna da cui si è sempre sentito attratto.

Roberta è entusiasta di aver ritrovato Guarnieri, dopo la delusione con Michele Dentice. Il cavaliere e la dama hanno raccontato di trovarsi bene, di stare al telefono più di due ore alla volta e di voler continuare a conoscersi.

Davide Donadei svela la sua preferenza: Beatrice Buonocore

Davide ha deciso di continuare il suo percorso conoscendo solo Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi.

Beatrice non è potuta uscire con lui in esterna, in quanto raffreddata è stata costretta a stare a casa. Però si sono visti tramite Skype. Beatrice le ha fatto anche vedere la madre che gli ha dato bonariamente dello "s...". In studio, mostrano anche l'esterna con Chiara. La ragazza spiega che non sente di non piacergli abbastanza a Davide, esce dallo studio e il tronista le va dietro.

Però, una volta rientrato, ha scelto di ballare con una nuova corteggiatrice che in esterna si è già esposta, confessandogli che si vedrebbe bene con lui fuori dal programma. Davide spiega che la scelta è ricaduta su di lei per "carineria", in quanto era rimasta troppo tempo fuori ad aspettare. Donadei ha confessato, infatti, che la sua preferita è sempre Beatrice Buonocore e glielo comunica anche alla ragazza tramite dei messaggi.