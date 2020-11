Continuano le vicende dei protagonisti della soap partenopea di Rai 3 Un posto al sole. Nel corso della settimana dal 16 al 20 novembre, saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Patrizio e Rossella torneranno a far parlare di sé, in particolare - stando a quanto rivelano le anticipazioni - pare ci sarà un ritorno di fiamma tra i due che si concederanno un momento di intimità.

Rossella e Patrizio faranno i conti con i propri sentimenti

Il giovane Giordano e la figlia di Michele Saviani, si renderanno protagonisti di una svolta inaspettata delle trame della soap. I due ragazzi infatti finiranno per fare l'amore.

Entrambi però, dopo questo inaspettato momento di intimità vivranno un momento di forte confusione. Cercheranno entrambi di capire quale tipo di sentimento li tiene ancora legati, se si tratti di amore o semplice nostalgia del passato. Tra loro le cose non evolveranno in maniera semplice. Nonostante i loro migliori amici, Alex e Vittorio facciano il tifo per loro, i due non riusciranno a decidere come comportarsi. Il settimanale Tele Più ha rivelato inoltre che quando il giovane Giordano si recherà da Rossella, pronto a ricominciare la loro storia esattamente da dove si era interrotta, si ritroverà davanti una donna del tutto incerta e confusa. La ragazza infatti si mostrerà parecchio incerta e non ancora pronta a riallacciare la sua storia d'amore con il giovane Giordano.

La confusione di Rossella non passerà inosservata agli occhi della sua collega universitaria Ilaria che si lascerà coinvolgere nella vicenda.

Michele e Silvia ancora in crisi

In casa Saviani intanto si respirerà ancora aria di crisi. Silvia infatti continuerà a tenere alla larga suo marito Michele. L'uomo perderà ancora altri punti con sua moglie dopo un errore commesso nel corso della sua trasmissione in radio.

Michele, nonostante la sua crisi coniugale, si lascerà poi coinvolgere da Giulia Poggi a portare avanti una campagna di sensibilizzazione a favore dell'integrazione degli stranieri nel quartiere e questo finirà per essere un ennesimo motivo di scontro in famiglia. I momenti di tensione in casa Saviani finiranno per pesare anche su Rossella.

Marina invece sarà travolta da difficili problematiche legate allo stato precario dei cantieri e sarà costretta a far fronte ad una difficile situazione con il personale che continuerà a protestare a causa dell'andamento negativo del lavoro. Fabrizio cercherà di incoraggiare la sua donna mentre Roberto comincerà ad assaporare la sua vittoria. Gigi Cotugno invece vedrà svanire il suo sogno di partire con Bice per Ischia a causa dell'intromissione di Cinzia.