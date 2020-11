Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 30 a domenica 6 dicembre su Canale 5 ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero incredibili. In particolare, Mauro e Felipe andranno in un magazzino per cercare Marcia, ma non la troveranno. Successivamente l'ex poliziotto scoprirà che dietro la scomparsa della ragazza c'è Andrade e così lo dirà all'avvocato. Quest'ultimo indagherà da solo per salvare la sua compagna. Intanto Carmen e Lolita continueranno a litigare su ogni cosa e saranno sempre più ai ferri corti. Fabiana avviserà le due donne che in paese circoleranno voci sulla loro brutta relazione.

Felipe e Mauro andranno in soccorso di Marcia

Nelle puntate che andranno in onda fino al 6 dicembre, l'ex commissario di polizia di Acacias 38 riceverà una soffiata sulla possibile ubicazione di Marcia Sampaio. Felipe e Mauro correranno quindi in soccorso della ragazza in un vecchio magazzino.

Nel frattempo, Genoveva continuerà con la causa per rimpatriare i soldati dal Marocco per avvicinarci all'avvocato Alvarez Hermoso. Invece, Rosina si rifiuterà di aiutare la dark lady.

Intanto, Emilio confesserà a Jose quello che è successo in Valdeza, prima del matrimonio di sua madre con Ledesma.

Emilio deciderà di partire per Santander

Felipe e il suo amico arriveranno al magazzino, ma non riusciranno a trovare l'ex serva brasiliana.

Nel frattempo, l'ex poliziotto interrogherà un mafioso che gli darà un nuovo indizio su dove potrebbero trovare la donna.

Nel mentre Fabiana avvertirà Carmen e Lolita che in paese continuano a girare voci della loro brutta relazione. Emilio deciderà di andare a Santander per scoprire alcune cose del passato di Ledesma.

Nel frattempo quest'ultimo continuerà i preparativi del suo matrimonio, mentre il ragazzo mentirà a Felicia e Cinta, in quanto gli dirà che sarà diretto a Barcellona.

Mauro dirà a Felipe che dietro la scomparsa di Marcia c'è Andrade

Intanto Lolita e Carmen saranno sempre di più ai ferri corti e quest'ultima si rifiuterà di rimettere in scena un sogno della moglie di Antonito, secondo gli usi di Cabrahigo.

Successivamente Mauro San Emeterio rivelerà al suo amico Felipe Alvarez Hermoso che la scomparsa della sua fidanzata potrebbe essere collegata a Cesar Andrade, un trafficante di essere umani. Allo stesso tempo, però, l'ex poliziotto dirà al suo amico di non agire in maniera sconsiderata e avventata, in quanto avrà di fronte un uomo molto pericoloso. Nonostante gli avvertimenti, l'avvocato che sarà sconvolto da questa notizia, deciderà d'indagare da solo.