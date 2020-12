A circa due mesi dalla fine della relazione con Giulia De Lellis, Andrea Damante avrebbe definitivamente voltato pagina. Come riporta una pagina Instagram che si occupa di Gossip, nelle ultime ore il dj ha preso un aereo per raggiungere una località di vacanza molto esclusiva. Il "Dama", però, a Dubai non è solo: le Stories che ha pubblicato Elisa Visari il 5 dicembre, confermano che anche lei è negli Emirati Arabi a prendere il sole.

Nuovi rumor sul privato di Andrea Damante

Messo definitivamente da parte il tira e molla con Giulia De Lellis, Andrea Damante starebbe provando a voltare pagina accanto ad una ragazza molto carina alla quale è già stato accostato un paio di volte nell'ultimo periodo.

Come riportano alcune pagine Instagram il 5 dicembre, ieri il siciliano ha lasciato Milano per volare al caldo.

Le Stories che il dj sta pubblicando in queste ore, documentano l'inizio del suo soggiorno a Dubai: il giovane ha postato foto e video di un hotel di lusso e di una spiaggia dove si sta rilassando in dolce compagnia.

Il collage che ha condiviso la page "Pinkladies.tv" oggi pomeriggio, conferma che anche Elisa Visari si trova negli Emirati Arabi da poche ore, e più precisamente da quando il "Dama" ha usato i social network per far sapere di essere in viaggio verso una località di mare fuori dall'Italia.

Elisa sarebbe il giovane nuovo amore di Andrea Damante

Dando un'occhiata ai profili Instagram di Elisa e Andrea, è facile intuire che si trovano nello stesso posto: vista mozzafiato e spiaggia bianca sono i panorami che i due hanno condiviso sui social network, per non parlare della localizzazione a Dubai.

Insomma, anche se Damante non ufficializza questa sua nuova frequentazione, è abbastanza evidente che lui e la Visari si stanno conoscendo da qualche tempo in maniera piuttosto approfondita. I fan del ragazzo, ad esempio, sostengono che anche lo scorso fine settimana i presunti piccioncini fossero insieme in un albergo di Roma; stesso discorso vale per un weekend in montagna che la possibile coppia ha condiviso con Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez e il cagnolino Tommaso (quello che il "Dama" ha in comune con Giulia De Lellis) circa un mese fa.

La giovane che da tanti viene considerata la nuova fiamma dell'ex tronista di Uomini e donne, ha solo 19 anni ed è un'attrice emergente: la bella Elisa, infatti, ha già recitato in Don Matteo e in alcuni film italiani.

Le vite di Giulia e Andrea Damante dopo la rottura

La frequentazione in corso tra Andrea Damante ed Elisa Visari, non è ancora stata confermata dai diretti interessati, anche se i contenuti che stanno condividendo sui social network in questi giorni, sembrerebbero parlare al posto loro.

La giovane attrice è già stata accostata al dj nel recente passato: le riviste di gossip sostengono da qualche tempo che la 19enne sarebbe la ragazza con la quale l'ex tronista sta provando a dimenticare Giulia.

A proposito della De Lellis, procede a gonfie vele la sua storia d'amore con uno dei migliori amici del "Dama", Carlo Gussalli Beretta. La coppia è stata paparazzata di recente per le vie di Roma mentre si scambiava dolci baci, e pare che il rampollo di una delle famiglie più facoltose d'Italia abbia già conosciuto tutti i parenti della fidanzata.

I "Damellis", dunque, non esistono più e i fan dovranno abituarsi a vederli in compagnia di altre persone: Andrea starebbe provando a mettere la testa apposto con la giovane Elisa, mentre il cuore di Giulia ha ripreso a battere per il ricco imprenditore che non più di due anni fa è stato legato a Dayane Mello, attuale concorrente del Grande Fratello Vip.