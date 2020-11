L'addio che si sono detti Andrea Damante e Giulia De Lellis qualche settimana fa, sembra essere definitivo: negli ultimi giorni, infatti, i due ex di Uomini e Donne hanno regalato indizi ai fan sulle loro nuove e misteriose frequentazioni. Se l'influencer esce con Carlo Beretta (pare l'abbia già presentato alla famiglia), il dj sta iniziando a rendere pubblico il suo ultimo flirt: in una Stories che ha caricato su Instagram durante il weekend, il tronista si è ripreso abbracciato a qualcuno sul divano.

Beretta a Roma da Giulia De Lellis pare per le presentazioni in famiglia

Anche se in modo piuttosto riservato, continua la conoscenza tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta.

Come documentano alcune foto pubblicate su Instagram, in questi giorni i due ragazzi sono a Roma: la 24enne è tornata nella sua città per degli impegni di lavoro e il suo nuovo compagno l'ha raggiunta prima che ha potuto.

Un altro indizio a riprova del fatto che l'influencer e il rampollo sono insieme nella capitale, è un regalo che la giovane ha ricevuto il 22 novembre da parte di qualcuno di "misterioso".

In una Stories che ha caricato sul suo profilo personale, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha mostrato i cinque mazzi di rose (tre con fiori rossi e due con fuori bianchi) che le sono stati recapitati: dovrebbero essere 55 in tutto le rose con le quali è stata omaggiata la bella romana domenica scorsa.

"Lucky girl", ovvero "ragazza fortunata", ha scritto Giulia nel post che alcuni siti di Gossip hanno condiviso in queste ore dopo essersi domandati chi si nasconda dietro a questo romantico gesto.

Damante dimentica Giulia De Lellis: nuovo flirt per il dj

Mentre Giulia De Lellis frequenta il suo ex amico Carlo Beretta, Andrea Damante non se ne sta di certo con le mani in mano.

In una Stories che ha caricato su Instagram lo scorso fine settimana, il siciliano si è mostrato per la prima volta accanto ad una ragazza che non è l'influencer. Nel video in questione, il dj riprende prima l'albero di Natale che ha fatto in casa e poi le sue gambe intrecciate a quelle di un'altra persona sul divano.

L'ex tronista di Uomini e Donne, però, è stato ben attento a non inquadrare il viso di colei che gli stava affianco in quel momento, come a voler far sapere qualcosa ma non troppo sul suo privato.

Nell'ultimo periodo, le riviste di gossip hanno indicato l'attrice Elisa Visari come possibile nuova fiamma del "Dama": i due hanno trascorso un weekend insieme in montagna (con loro c'era anche il cagnolino Tommaso, che il giovane condivide con la ex Giulia) ma non si sono mai fatti vedere vicini o in atteggiamenti particolarmente affettuosi.

Le nuove vite di Andrea e Giulia De Lellis dopo la rottura

Non è passato molto tempo da quando è stata ufficializzata la separazione tra i "Damellis": che Giulia e Andrea non stavano più insieme, lo si è saputo con certezza soltanto quando ha cominciato a circolare il gossip sulla frequentazione in corso tra lei e Carlo Beretta, amico di Damante.

La conoscenza tra l'influencer e il rampollo va avanti da poco più di un mese, e pare che ci siano già state le reciproche presentazioni in famiglia: qualche weekend fa la 24enne è stata in Franciacorta dai parenti del compagno, mentre lui si trova attualmente a Roma, dove vivono tutti i cari della ragazza.

Il "Dama", invece, ci va un po' più cauto non confermando e non smentendo le voci che lo vorrebbero sentimentalmente legato alla 19enne Elisa Visari. La presunta nuova coppia ha scelto un basso profilo per questa prima fase di frequentazione, cosa che non si può dire per Giulia e Carlo, che avrebbero già coinvolto i famigliari nel loro legame.