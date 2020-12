Le anticipazioni delle puntate settimanali della soap Beautiful, relative agli episodi in onda da domenica 6 dicembre a sabato 12 dicembre, svelano che Katie sarà totalmente devastata dalla paura di morire e di lasciare solo il piccolo Will. Il dottor Davis non le ha dato molte speranze e il tempo corre inesorabile.

Nel frattempo, Thomas metterà in atto il suo machiavellico piano per separare Brooke e Ridge, riuscendoci in pieno. A esserne contenta sarà Shauna, interessata a conquistare il fascinoso magnate di moda.

Dopo aver scoperto il tradimento, Brooke affronterà Shauna e, fuori di sé, la prenderà a schiaffi.

Beautiful, le trame della settimana su Canale 5

Inizia con una rivelazione la settimana di Beautiful. Thomas farà trasalire l'odiata Brooke dicendole che Ridge e Shauna hanno passato la notte insieme. In questo modo, avrà raggiunto lo scopo di vendicarsi di Brooke, rea di averlo messo contro Hope dopo la scoperta della sua complicità nello scambio di culle di Beth.

Quando Brooke verrà a sapere che Ridge l'ha tradita, non vorrà sentire giustificazioni. Come ha potuto essere così meschino e passare la notte con Shauna, per giunta ubriaco? Mentre tra i due si respirerà aria di rottura, Thomas si compiacerà della sua brillante idea.

Thomas si allea con Shauna

Nelle puntate settimanali di Beautiful, Thomas e Shauna stringeranno una pericolosa alleanza, finalizzata a dividere per sempre Ridge e Brooke.

Entrambi avranno dei vantaggi: se l'arrivista Fulton potrà far capitolare Ridge, Thomas vedrà l'odiata Logan piangere lacrime amare.

Tuttavia, Thomas non sarà ancora soddisfatto del male che causerà a Brooke e Ridge. In combutta con Shauna, penserà a un modo per dare alla bella Logan una lezione che non potrà dimenticare. Certa di aver trovato la strada giusta per raggiungere i suoi scopi, Shauna rivelerà a Flo di essersi innamorata di Ridge.

Katie ha bisogno di un rene, trame nuove puntate Beautiful

Mentre si consuma la disfatta tra Brooke e Ridge, Bill resta accanto a Katie nel suo letto d'ospedale. I medici sono stati chiari: se non troverà al più presto un donatore compatibile, per lei sarà finita. La paura di morire e di lasciare solo il piccolo Will tormenterà la povera Katie.

Inoltre, nelle puntate settimanali di Beautiful che andranno in onda su Canale 5 nella settimana dal 6 al 12 dicembre, Brooke deciderà di affrontare Shauna per rimetterla al suo posto.

Una volta che le due rivali in amore si troveranno faccia a faccia, avranno un acceso confronto.

Brooke perderà le staffe e, senza pensarci troppo, prenderà a schiaffi Shauna, urlandole il suo disprezzo. Ciò non farà altro che far aumentare il suo desiderio di strapparle Ridge, costi quel che costi.