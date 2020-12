Tra i personaggi più amati de Il Paradiso delle signore vi sono sicuramente Marta e Roberta, interpretate rispettivamente da Floria Radulescu e Federica De Benedittis. Entrambe, in questo momento, non sono presenti nel cast della serie televisiva in onda nel pomeriggio su Rai 1. Marta è assenza perché si trova in America per un nuovo progetto lavorativo mentre Roberta ha lasciato da poco Milano per trasferirsi a Bologna, dopo aver scoperto il tradimento di Marcello. Le due attrici, però, sono state protagoniste di una diretta con i fan su Instagram durante la quale Radulescu ha commentato l'uscita di scena di Roberta e ha tranquillizzato i numerosi spettatori.

L'attrice di Marta commenta l'uscita di scena di Roberta da Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, le due attrici hanno ammesso che nel corso di questi anni sul set de Il Paradiso delle Signore si è venuto a creare un ottimo legame tra di loro, non solo dal punto di vista professionale ma anche personale.

E a proposito dell'uscita di scena di Roberta che, a partire dalle puntate in onda lunedì 21 dicembre non sarà più presente nel cast della serie, l'attrice ha dichiarato che non sa ancora cosa succederà in futuro, affermando ironicamente che "il Paradiso è sempre aperto!".

E quando De Benedittis ha chiesto alla sua collega se un giorno Roberta e Marta si rincontreranno, Radulescu l'ha subito tranquillizzata.

'Ragazzi non vi preoccupate' dice l'attrice di Marta sui social in merito all'addio di Roberta

"Ma si, Roberta Pellegrino va viene, poi magari torna a Milano, poi magari va a fare un seminario in America" ha dichiarato l'attrice di Marta che in questo modo ha rassicurato anche i numerosi fan che in quel momento stavano seguendo la loro diretta Instagram e volevano sapere qualcosa in più su un possibile ritorno in scena di Roberta.

"Ragazzi non vi preoccupate. Il Paradiso è pazzesco per questo: noi possiamo spaziare con i nostri personaggi andando in lungo e largo" ha ammesso l'attrice che veste i panni di Marta ne Il Paradiso delle signore.

Il ritorno di Marta nel cast de Il Paradiso delle signore 5

E del resto quello dell'uscita di scena per qualche tempo è un'espediente decisamente tipico delle soap opera non solo italiane ma anche estere.

La stessa sorte, infatti, è toccata proprio alla bella Marta che qualche mese fa ha lasciato il suo grande amore Vittorio Conti per intraprendere il sogno americano.

Adesso, però, come ha confermato la stessa Radulescu sui social, Marta sta per rientrare di nuovo a Milano e prossimamente ritornerà in punta stabile nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse nel 2021 su Rai 1.