Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno e le anticipazioni delle nuove puntate turche che prossimamente andranno in onda anche in Italia, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena legati alla coppia formata da Can e Sanem. A mettere i bastoni tra le ruote tra i due innamorati ci penserà il nuovo arrivato Yigit, il quale spiazzerà la giovane Aydin con una proposta di matrimonio del tutto inaspettata che, al tempo stesso, la lascerà interdetta e senza parole.

DayDreamer, le anticipazioni turche: Can prova ad incastrare Yigit

Nel dettaglio, Can dopo essere stato accusato ingiustamente di aver dato alle fiamme il diario di Sanem, deciderà di affrontare l'editore che lo sta mettendo in cattiva luce con la Aydin.

Il fotografo, infatti, gli farà credere di essere in possesso delle prove schiaccianti che attestino la sua colpevolezza in merito alla vicenda del diario bruciato e in questo modo spera di poterlo mettere alle strette e costringerlo a confessare la sua colpevolezza.

Le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer, però, rivelano che Sanem ascolterà la conversazione tra i due e a quel punto deciderà di intervenire per chiedere spiegazioni ad Yigit e capire come fossero andate realmente le cose quel giorno.

Yigit vuole sposare Sanem

Tuttavia la bugia di Can verrà presto scoperta da sua mamma Huma: quest'ultima informerà subito Yigit con un sms e a quel punto potrà ancora una volta "salvarsi" dall'impiccio. Le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che Yigit, dopo essere stato messo con le spalle al muro, troverà il modo per stare da solo con Sanem e questa sarà l'occasione giusta per confessarle il suo amore.

L'editore, infatti, si farà coraggio e rivelerà alla Aydin i suoi sentimenti, dicendole apertamente di essere innamorato di lei e addirittura avanzandole una proposta di matrimonio a tutti gli effetti, con la speranza che possa dirle sì.

Sanem rifiuta la proposta di matrimonio: anticipazioni turche di DayDreamer

Un vero e proprio colpo di scena per Sanem che, fortemente confusa, scapperà via mentre Yigit informerà Can di quello che è appena successo e della proposta di matrimonio che ha fatto alla sua ormai ex fidanzata.

A quel punto il fotografo si renderà conto che il suo "nemico" ha un complice che riesce ad essere sempre un passo avanti.

Ma quale sarà a questo punto la decisione finale di Sanem dopo la proposta di nozze? Le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che Sanem si dispiacerà per non aver capito prima le reali intenzioni di colui che considerava un semplice amico e proprio per questo motivo sarà costretta a rifiutare la proposta di matrimonio dell'editore.