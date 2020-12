Un posto al sole, quest'anno, andrà regolarmente in onda la vigilia e il giorno di Natale. Come da tradizione verrà rispettata la timeline reale, così gli abitanti di Palazzo Palladini saranno intenti ad organizzare le festività. Purtroppo in questo clima di festa, ci sarà una spiacevole notizia per i sostenitori della coppia formata da Niko e Susanna. Ad un certo punto i due sembreranno riavvicinarsi, ma gli eventi porteranno la coppia a doversi dire addio. Nel frattempo Raffaele dovrà fare i conti con un piccolo incidente accaduto al suo presepe, mentre la piccola Bianca soffrirà per l'assenza dei suoi genitori.

A seguire le anticipazioni, delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 21 al 25 dicembre alle 20:45 su Rai 3, senza nessuna pausa per le festività.

Trame Upas dal 21 al 25 dicembre: Niko e Susanna si riavvicinano

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Susanna (Agnese Lorenzini) e Niko (Luca Turco) avranno la possibilità di confrontarsi e questo li porterà a riavvicinarsi. Nel frattempo ci saranno invece problemi di natura sentimentale per Ugo De Carolis (Raffaele Imparato). Il giovane Poggi, vedendo l'amico in difficoltà, deciderà di prestargli tutto il suo aiuto, in modo da sistemare le cose. Purtroppo qualcosa non andrà esattamente per il verso giusto e, alla fine, sarà proprio Niko a ricevere una sorpresa, anche se gli spoiler non specificano quale.

Un posto al sole, spoiler 21-25 dicembre: la fine di un amore per Niko

Le anticipazioni delle puntate di Un posto non rivelano cosa succederà, ma ci sarà un evento che farà allontanare definitivamente Niko e Susanna. Difficile capire se sarà solo una presa di coscienza da parte di uno dei due sulla fine effettiva del loro amore o se accadrà qualcosa che sancirà questa separazione.

In ogni caso, gli spoiler parlano della fine di ogni speranza per una loro riconciliazione. In seguito Niko farà un'importante scelta nel campo professionale. Nel frattempo il giovane Poggi porterà suo figlio Jimmy (Gennaro De Simone) a fare una visita speciale, mentre Renato Poggi (Marzio Honorato) farà una sorpresa a suo figlio.

Anticipazioni Upas puntate natalizie: problemi per il presepe di Raffaele

A palazzo Palladini arriverà la viglia di Natale e ferveranno i preparativi per il cenone. Raffaele si renderà conto però, che qualcosa non va col suo amato presepe e dovrà correre subito ai ripari. L'uomo farà di tutto per salvare questa sua amata tradizione. Nel frattempo suo figlio Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) farà di tutto per evitare di trascorrere il Natale a Indica, mentre Bianca (Sofia Piccirillo), dovrà fare i conti con la tristezza dettata dall'assenza dei suoi genitori.