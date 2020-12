Cambia la programmazione della soap opera Il Segreto. Le anticipazioni della Guida Tv Mediaset rivelano che dal 21 al 26 dicembre 2020, la serie con protagonista donna Francisca Montenegro non troverà spazio nel palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia. Al suo posto, infatti, verranno trasmessi dei film natalizi che andranno ad occupare la fascia oraria che va dalle 16:45 alle 18:40 circa.

Sospesa la programmazione de Il Segreto dal 21 al 26 dicembre 2020

Nel dettaglio, il nuovo palinsesto di Canale 5 a partire dal giorno 21 dicembre prevede che alle ore 14:15, subito dopo la messa in onda di Una Vita vada in onda un primo film natalizio che verrà trasmesso fino alle 16:10 circa.

Subito dopo ci sarà spazio per la striscia quotidiana di Amici 20 e del Grande Fratello Vip 5 e poi dalle 16:45 verrà trasmesso un altro film natalizio.

Sospeso, quindi, l'appuntamento quotidiano con Il Segreto che nella settimana 21-26 dicembre non verrà trasmesso in prima visione assoluta nello storico slot orario delle 16:25.

In attesa di scoprire quale sarà la programmazione futura della soap dal 27 dicembre in poi, le anticipazioni de Il Segreto rivelano che la soap si sta avviando verso il gran finale. In Spagna, infatti, le avventure di donna Francisca e degli altri abitanti di Puente Viejo non sono in onda già da un po' di tempo, dato che si è scelto di mettere la parola fine a questa serie che negli anni ha subito un costante calo di spettatori.

Le anticipazioni spagnole delle ultime puntate de Il Segreto: Marta perde il bambino

In Italia, invece, le ultime puntate andranno in onda nel corso delle prossime settimane e i colpi di scena non mancheranno. Occhi puntati soprattutto sulla perfida Francisca Montenegro che sarà a capo di una setta segreta, quella degli Arcangeli, che ha come obiettivo quello di evitare che cada la monarchia in Spagna.

Marta, invece, dopo aver confessato di aspettare un bambino sarà vittima di un incidente. Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che la donna perderà la creatura che portava in grembo e confesserà a sua madre tutta la verità su quanto le è accaduto.

Ramon viene ucciso: le anticipazioni spagnole de Il Segreto

Ramon l'ha picchiata, al punto da farla abortire.

Una confessione spiazzante per Donna Begona che non accetterà minimamente che Ramon possa aver fatto del male a sua figlia e alla creatura che portava in grembo.

Ecco allora che la donna, con estrema freddezza e lucidità, si recherà in cucina dove si trova Ramon e non si farà nessun problema ad ammazzarlo. Per questo terribile omicidio, però, in un primo momento i sospetti si focalizzeranno su Adolfo, ritenuto il presunto responsabile della morte di Ramon.