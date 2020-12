Prosegue l'appuntamento in prima visione con la soap Il Segreto e le anticipazioni delle nuove puntate spagnole che saranno anche le ultime di sempre che andranno in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena. Occhi puntati soprattutto sul personaggio di Rosa che arriverà a perdere completamente il controllo e il senno della ragione, al punto da minacciare di uccidere sua sorella Carolina, che si ritroverà in serio pericolo di vita.

Il Segreto, anticipazioni ultime puntate spagnole: Rosa viene lasciata da Adolfo

Nel dettaglio, Rosa riuscirà a convolare a nozze con Adolfo de Los Visos ma ben presto si renderà conto che il suo non è affatto un matrimonio felice.

L'uomo, infatti, non riuscirà a nascondere la sua amarezza e soprattutto il fatto che non sia Rosa la donna della sua vita, quella di cui è follemente innamorato.

Proprio per questo motivo, arriverà il momento in cui Adolfo deciderà di mettere la parola fine a questa relazione e chiuderà così il matrimonio con Rosa. Immediata la reazione della donna, la quale, dopo essere stata piantata dal marito perderà completamente il senno della ragione e darà sfogo a tutta la sua follia.

Le anticipazioni delle ultime puntate spagnole de Il Segreto rivelano che Rosa impazzirà e a darle man forte in questo suo stato di follia ci penserà sua madre, donna Begona, una donna che in passato è stata rinchiusa in manicomio per i suoi problemi mentali.

Rosa perde la testa

Donna Begona, infatti, non darà assolutamente un aiuto a sua figlia e finirà per rivelarsi ancora più folle della stessa Rosa. Grida, fa scenate, non ragiona lucidamente: insomma la situazione diventerà a dir poco pericolosissima. Proprio per questo motivo, Don Ignacio deciderà di intervenire in prima persona per cercare di risolvere questa situazione ed evitare così il peggio.

Le anticipazioni spagnole della soap Il Segreto rivelano che Don Ignacio proporrà a sua figlia di trasferirsi in una casa di ricovero assieme a sua madre, così da potersi far curare e stare costantemente sotto controllo medico. Questa proposta rappresenterà il crollo definitivo di Rosa.

Rosa minaccia di uccidere la sorella: anticipazioni spagnole Il Segreto

La donna, infatti, si scaglierà duramente contro suo padre accusandolo di essere dalla parte di Marta e in preda ad un raptus di follia, impugnerà un coltello affilato e lo punterà alla gola di sua sorella Carolina. La piccola di casa, quindi, si ritroverà in pericolo di vita, dato che Rosa minaccerà di ucciderla.

Se Don Ignacio non rinuncia all'idea di mandarla in manicomio, lei non si farà problemi ad uccidere sua sorella davanti agli occhi di tutti i familiari.