Nonostante Uomini e donne sia attualmente in pausa su Canale 5, vanno avanti le registrazioni delle nuove puntate che andranno poi in onda da gennaio.

Le anticipazioni che arrivano dalle pagine de "Il Vicolo delle News" rivelano che questo pomeriggio 29 dicembre, i protagonisti del dating show Mediaset sono ritornati di nuovo in studio per delle nuove registrazioni e i colpi di scena non sono mancati.

Occhi puntati soprattutto sul percorso di Davide Donadei, che ha scelto di portare in esterna soltanto Chiara, deludendo moltissimo Beatrice.

Riccardo Guarnieri, invece, ha deciso di riprovarci di nuovo con Roberta.

Uomini e donne, anticipazioni registrazione 29 dicembre: Davide bacia Chiara

Nel dettaglio, le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne del 29 dicembre rivelano che Davide ha portato in esterna soltanto Chiara. I due si sono incontrati su una terrazza dove hanno avuto modo di parlarsi e di raccontarsi a vicenda.

A un certo punto il tronista ha dedicato alla ragazza una canzone, ma non è noto quale sia. Il brano, infatti, è stato fatto ascoltare con le cuffie alla giovane e poi in studio i due non hanno rivelato il nome del pezzo, mantenendo così il riserbo.

Durante l'esterna non sono mancati i baci, che i due si sono scambiati con la mascherina: Davide non ha nascosto di fare una grandissima fatica a non togliersela per poterle dare un vero e proprio bacio.

Beatrice delusa da Davide: spoiler U&D

Sta di fatto che il comportamento del tronista non è piaciuto per niente a Beatrice. Le anticipazioni di Uomini e donne del 29 dicembre rivelano che la ragazza ha ammesso di essere molto delusa perché Davide non ha voluto vederla questa settimana.

Quindi in studio è nato un nuovo acceso confronto tra Davide e le sue due pretendenti, le quali non hanno nascosto di essere stufe di questo protrarsi del percorso del tronista.

Lui, però, ha rassicurato le ragazze, ammettendo che ormai manca poco alla sua scelta finale.

Riccardo ritorna da Roberta: anticipazioni U&D del 29/12

Inoltre le anticipazioni della nuova registrazione di U&D del 29 dicembre rivelano che ci sono state delle novità importanti per la coppia composta da Riccardo e Roberta. Nel corso dell'ultima puntata trasmessa in tv, i due avevano annunciato di voler intraprendere due strade differenti, ma così non è stato.

Questa settimana per Riccardo erano arrivate nuove dame in studio intenzionate a conoscerlo, ma prima di dare l'autorizzazione a Maria De Filippi per farle scendere in studio, il cavaliere ha chiesto di poter chiarire definitivamente con Roberta.

Alla fine i due hanno scelto di darsi un'altra possibilità: i due hanno deciso di ricominciare a sentirsi e, per far vedere le proprie buone intenzioni, Riccardo ha deciso di non conoscere altre dame, così da potersi concentrare solo sul rapporto con Roberta.