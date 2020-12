Prosegue l'appuntamento quotidiano su Canale 5 con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate spagnole rivelano che ci saranno delle importanti novità legate alla morte misteriosa di Felicia. La donna verrà ritrovata senza vita e, dopo le prime indagini, le accuse cadranno contro Natalia, ritenuta responsabile della morte della donna. Un durissimo colpo per Felipe, il quale deciderà di fare chiarezza sul caso, ritenendo che la sua amata non sia responsabile di quello che è accaduto. E alla fine riuscirà a scoprire che dietro la morte di Felicia si nasconde un vero e proprio 'piano criminale' diabolico.

Una Vita, le anticipazioni delle puntate spagnole: Natalia accusata della morte di Felicia

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate spagnole di Una Vita rivelano che Natalia dopo essere stata accusata della morte di Felicia, finirà in prigione ma Felipe non si darà pace e continuerà ad indagare per scoprire la verità e fare chiarezza su quanto è accaduto.

E nelle nuove puntate della soap in onda in Spagna, Felipe scoprirà che la responsabile della morte di Felicia, in realtà è Soledad. Tale scoperta avverrà nel momento in cui Genoveva chiederà ad Aurelio di chiedere perdono a Marcos. In un primo momento l'uomo si rifiuterà, poi, per il bene di sua sorella Natalia deciderà di porgere le sue scuse.

Felipe scopre la verità sulla morte di Felicia

A quel punto Genoveva si recherà in carcere per poter parlare con Natalia che nel frattempo si è appena risvegliata da un brutto incubo. E così la Salmeron si renderà conto che il soggetto di questi incubi di Natalia è proprio Marcos e che c'entra qualcosa accaduto in Messico diversi anni prima.

Felipe, grazie alle sue indagini che non si sono mai arrestate, scoprirà che Mendez aveva scritto il nome di Soledad come assassino di Felicia.

Trattasi di un nuovo personaggio non ancora noto al pubblico italiano della soap opera Mediaset.

Soledad è la responsabile della morte di Felicia: le anticipazioni spagnole di Una Vita

Le anticipazioni delle puntate spagnole di Una Vita rivelano che Soledad è la domestica di Marcos: i due diventeranno amanti ma ben presto si scoprirà che le intenzioni della donna non saranno per nulla positive.

E così assieme a Fausto, un uomo che nel frattempo si trova in carcere, la donna organizzerà un attentato ad Acacias.

L'idea sarà proprio di Fausto: lo scopo è quello di portare avanti un attacco anarchico ma inizialmente Soledad non apparirà tanto convinta di questo piano criminale. Tuttavia Fausto comincerà a minacciarla a proposito del suo segreto del passato: se si tirerà indietro rivelerà tutto ciò che la riguarda.

E così Soledad non potrà fare altro che collaborare con lui.