Cambia la programmazione di Uomini e donne e le anticipazioni sul palinsesto della trasmissione di Maria De Filippi rivelano che dal prossimo lunedì 21 dicembre risulta sospeso per la pausa natalizia. Come già successo negli anni precedenti, anche questa volta, il dating show più famoso del piccolo schermo si fermerà per qualche settimana durante il periodo delle feste quando non saranno trasmesse le nuove puntate in prima visione assoluta.

Uomini e donne anticipazioni: dal 21 dicembre sospeso per lo stop di Natale

Come riportato dalla Guida Tv Mediaset, la pausa di Uomini e donne prenderà il via a partire dal prossimo lunedì 21 dicembre e proseguirà per le settimane successive.

La trasmissione di Maria De Filippi, infatti, tornerà in onda soltanto a partire dal mese di gennaio, al termine delle feste natalizie.

In queste settimane in cui non ci saranno le avventure di Gemma Galgani e degli altri protagonisti della trasmissione su Canale 5, verranno trasmessi dei film a tema natalizio. La messa in onda di queste pellicole è prevista dalle 14:10 fino alle 16:10 quando poi ci sarà spazio per il daytime del Grande Fratello Vip e successivamente per l'appuntamento con Il Segreto.

La trasmissione di Maria De Filippi leader degli ascolti

Quello con Uomini e donne non sarà l'unico appuntamento che sarà sospeso durante il periodo delle feste di Natale, visto che da lunedì 21 dicembre non ci sarà spazio neppure per Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara D'Urso.

Intanto, per Maria De Filippi e il suo programma si conclude un'annata decisamente molto fortunata dal punto di vista degli ascolti. Da settembre ad oggi, infatti, il dating show ha ottenuto una media superiore ai 2.8 milioni di spettatori con picchi di ben 3 milioni in alcuni appuntamenti e uno share che oscilla tra il 20 e il 23%.

Le nuove anticipazioni di Uomini e donne: Gianluca ha scelto di lasciare il trono

Numeri che hanno permesso alla trasmissione di consolidare la propria leadership sugli ascolti del primo pomeriggio, battendo a mani basse il programma competitor "Oggi è un altro giorno" in onda nella stessa fascia oraria su Rai 1.

In attesa dello stop natalizio, le anticipazioni sulle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che non mancheranno i colpi di scena.

Nel corso della registrazione del 12 dicembre ci sono state delle importanti rivelazioni sulla coppia composta da Gemma e Maurizio.

I due hanno approfondito sempre più la conoscenza al punto da confessare di essere insieme in intimità. Ma non è finita qui, perché i riflettori sono stati ben puntati anche sul tronista Gianluca che ha scelto di abbandonare il trono.