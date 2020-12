Nella puntata di Uomini e donne andata in onda mercoledì 16 dicembre, Riccardo Guarnieri si è visto restituire l'anello di fidanzamento donato a suo tempo a Ida Platano. È stata Maria De Filippi a leggere a inizio puntata una lettera di Ida indirizzata a Riccardo e a far entrare il famoso pacchetto contenente l'anello. Il gesto della ex fidanzata non è affatto piaciuto al cavaliere tarantino, il quale si è chiesto come mai la sua ex non abbia voluto metterci la faccia e abbia scelto invece di fare questo gesto eclatante. Dello stesso parere anche Tina Cipollari, che ha dato della "ridicola" all'ex dama bresciana.

Nella puntata di U&D, Ida restituisce l'anello a Riccardo

La puntata di Uomini e Donne ha visto come protagonista Riccardo Guarnieri. Per lui una sorpresa fatta recapitare dalla sua ex Ida Platano con la quale, come noto, ha rotto la relazione diversi mesi fa. Con una lettera letta in puntata da Maria De Filippi, l'ex dama bresciana ha annunciato di voler restituire l'anello di fidanzamento a Riccardo. Quest'ultimo non ha preso affatto bene il gesto della ex compagna, chiedendosi come mai la donna non abbia voluto metterci la faccia: "Non capisco perché non viene qua in puntata a dire come sono andate le cose".

Riccardo stizzito dal gesto di Ida: 'Non vuole metterci la faccia, cadrebbe il personaggio'

Il gesto eclatante di Ida ha sollevato, come prevedibile, la reazione stizzita di Riccardo, il quale ha poi proseguito dicendo: "Secondo me non vuole metterci la faccia perché cadrebbe il personaggio".

Il cavaliere non ha nascosto un certo fastidio e nella discussione ha cercato d'intromettersi anche Gemma Galgani che, come noto, è una grande amica di Ida Platano. Il cavaliere tarantino, però, l'ha zittita riprendendo subito la parola w rivolgendosi alla dama torinese: "Ti devo chiedere Gemma di non intervenire su questa faccenda. Non inserirti su questa storia che sei di parte".

U&D, anche Tina contro il gesto di Ida: 'È ridicola'

Anche Tina Cipollari è intervenuta esprimendo la sua opinione in merito al gesto di Ida, non nascondendo le sue perplessità sull'ex dama bresciana e dandole della "ridicola". Come Riccardo, anche l'opinionista di U&D ritiene che la restituzione dell'anello, fatta tra l'altro all'interno del programma, non abbia alcun senso: "È proprio ridicola… Ancora pensa a lui?".

Successivamente si è parlato della conoscenza tra Riccardo e Roberta Di Padua. Quest'ultima non ha nascosto di temere un eventuale ritorno di Ida, che potrebbe portare Riccardo a rompere nuovamente con Roberta, com'è successo tempo fa. Dall'altra parte, Guarnieri, seppur interessato a Roberta, non vede in lei le certezze necessarie per proseguire la frequentazione, motivo per il quale entrambi hanno dichiarato chiusa la loro conoscenza. Sarà proprio finita tra di loro?