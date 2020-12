Le anticipazioni americane di Beautiful delle puntate in onda su Canale 5 prossimamente vedono Thomas al centro delle trame. Il rifiuto e l'astio di Brooke e Hope lo sta devastando. Nella sua mente inizieranno a correre veloci i pensieri e alcuni di essi si trasformeranno in pericolose ossessioni.

Hope, purtroppo, sottovaluterà la cosa e continuerà a stare accanto a Thomas con un unico obiettivo: ottenere la custodia del piccolo Douglas. La sua amorevole dedizione per il bimbo la farà arrivare a un punto di non ritorno che cambierà per sempre la sua vita.

Anticipazioni Beautiful, Thomas: 'Non succederà più'

Alla Forrester Creations, Hope e Steffy avranno modo di parlare delle ultime scelte aziendali e non solo. Per una volta, le due saranno d'accordo sul fatto che Thomas non sia più in grado di lavorare all'azienda di moda a causa del peggioramento della patologia mentale della quale soffre.

Nella stanza accanto ci sarà proprio Thomas che, confrontandosi con Liam, proverà a ingannarlo facendogli credere di non essere più interessato a Hope: "Non succederà più, ho capito i miei sbagli e la lascerò in pace", dirà con un sorriso malefico il giovane Forrester.

Come raccontano le anticipazioni di Beautiful, Liam diventerà improvvisamente serio, preoccupato dal fatto che Thomas stia tramando qualcosa di terribile.

A quel punto, pregherà Steffy di allontanarlo dall'azienda di famiglia: "È l'unico modo per salvare la nostra famiglia".

Il piano di Shauna e Thomas va in porto

Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda su Canale 5, Shauna e Thomas si sono accordati per mandare a monte il matrimonio di Ridge e Brooke. Entrambi ne uscirebbero vincitori e a farne le spese sarà la donna odiata da entrambi, ovvero la potente Logan.

Il loro piano andrà a buon fine, dal momento che Ridge e Brooke arriveranno al divorzio. A quel punto, Thomas esorterà Shauna a conquistare Ridge, in modo che venga di nuovo accolta nella loro famiglia. Persino una donna senza scrupoli come lei si spaventerà per la cattiveria di Thomas.

'Addio Brooke', Thomas senza freni nelle nuove puntate di Beautiful

Una volta rimasto da solo, Thomas avrà una preoccupante allucinazione: immaginerà infatti che nelle fotografie presenti sul camino della villa si materializzi Hope vestita da sposa. Nel turbinio della sua mente, fantasticherà che Brooke sia morta e che Hope sia sua moglie.

Nel suo volo fantastico, Thomas vedrà lui e Hope ricchi e felici. Una coppia di sposi che brinda alla propria reunion e alla dipartita della fastidiosa Logan: "Addio Brooke, benvenuta felicità", dirà il giovane Forrester in preda alle allucinazioni.

Da questo momento in poi, come confermano le anticipazioni di Beautiful, per Hope saranno guai: non capendo quanto sia pericolosa la vicinanza di Thomas, cercherà di mediare con lui per trovare una soluzione volta a non far soffrire Douglas.

Peccato che la situazione peggiori e che il giovane Forrester, a stretto contatto con lei, non riesca più a dare un freno alla sua ossessione.