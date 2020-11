Secondo le ultime anticipazioni della soap americana Beautiful, nelle puntate che sono andate in onda negli Stati Uniti e che presto arriveranno in Italia su Canale 5 ci saranno diverse novità. In particolare, Thomas verrà a sapere da Danny che Ridge e Shauna hanno passato la notte insieme. Lo stilista utilizzerà questa notizia per mettere la parola fine al matrimonio tra suo padre e Brooke. Proprio per questo motivo, offrirà un lavoro da modello al barista in cambio della sua confessione. Nel frattempo, Brooke affronterà Shauna e tra le due voleranno parole grosse e anche degli schiaffi.

Thomas ricatterà Danny

Nelle puntate in onda prossimamente su Canale 5, Thomas scoprirà da Danny che suo padre ha trascorso la notte con Shauna e così vorrà sfruttare questa notizia per distruggere il matrimonio tra Ridge e Brooke. Lo stilista, quindi, proverà a corrompere il barista del Bikini offrendogli una posizione da modello in cambio di una confessione.

Il piano del Forrester junior funzionerà alla perfezione in quanto Danny racconterà a Brooke di quella notte in cui suo marito era ubriaco e lui e Shauna l'hanno aiutato. Dopodiché, il barista confesserà alla Logan che Ridge ha trascorso la notte con la Fulton. A quel punto, la madre di Hope sarà furiosa, manderà via di casa suo marito e sarà più decisa che mai ad affrontare Shauna.

Shauna rifiuterà di allearsi con Thomas

Nel frattempo, Thomas avviserà Shauna che Brooke sa di lei e Ridge e proporrà alla donna di allearsi per distruggere il matrimonio tra la Logan e il Forrester senior. Fulton, però, rifiuterà la proposta dello stilista, in quanto sarà convinta di poter chiarire la propria posizione alla Logan.

Poco dopo, Brooke busserà alla porta di Shauna e quest'ultima capirà che non potrà avere nessun dialogo con la donna che sarà solo molto furiosa. Infatti, la Logan vorrà sapere dalla Fulton di quella notte, la donna si giustificherà affermando che Ridge era ubriaco e lei si è solo assicurata che stesse bene.

Brooke prenderà a schiaffi Shauna

Ovviamente però, Brooke non crederà a questa storia e dirà alla donna che avrebbe dovuto chiamarla. La Fulton però risponderà che Brooke l'aveva appena cacciata via di casa, per questo non l'ha chiamata. Logan allora dirà che Shauna è una poco di buono, però quest'ultima controbatterà che la madre di Hope è andato a letto con tutti i Forrester. A quel punto, Brooke perderà le staffe e prenderà Shauna a schiaffi.

Non ci resta che attendere la messa in onda in Italia delle nuove puntate di Beautiful per scoprire ulteriori novità sulle vicende della famiglie Forrester, Logan e Spencer.

Intanto, per chi non avesse avuto la possibilità di vedere tutte le puntate durante la messa in onda, potrà recuperarle in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.