Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap americana Beautiful e le anticipazioni della prossima puntata in onda mercoledì 16 dicembre su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati soprattutto sulle condizioni di salute di Katie che, continueranno a essere molto preoccupanti, al punto che la donna comincerà a perdere le speranza di poter riuscire a trovare un donatore idoneo.

Anticipazioni Beautiful, nuova puntata di mercoledì 16 dicembre 2020

Nel dettaglio, la trama della prossima puntata di Beautiful in onda mercoledì pomeriggio rivelano che la situazione per Katie non sarà affatto delle migliori e la donna non nasconderà le sue ansie e i suoi timori nel riuscire a trovare in tempo una persona che possa risultare idoneo come donatore di rene.

Un'operazione che permetterà a Katie di salvarle la vita e di ritornare così ad essere quella di un tempo. Ma riusciranno a trovare la persona giusta?

Flo vuole donare il rene a Katie: la trama di Beautiful del 16 dicembre

Intanto Flo continua a chiedere perdono in tutti i modi a Brooke, sperando che da parte della Logan possa esserci una maggiore comprensione nei suoi confronti.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di questa nuova puntata di Beautiful del 16 dicembre 2020 racccontano che Flo dimostrerà di volersi rendere utile per il bene di Katie e proprio per questo motivo vorrà sottoporsi a tutti i test per capire se può essere compatibile per la donazione del rene.

Un gesto molto forte quello di Flo anche se preferirà fare tutto in gran segreto e quindi in anonimato.

La donna, infatti, non vuole che venga fatto il suo nome nel caso in cui, dopo i test, risultasse idonea per la donazione che potrebbe salvare la vita di Katie. Quale sarà il risultato finale? Lo scopriremo nei prossimi giorni.

Insomma un appuntamento decisamente da non perdere quello con Beautiful in programma questo mercoledì pomeriggio, a partire dalle 13:40 circa, subito dopo l'edizione dell'ora di pranzo del Tg5.

Dove rivedere in replica streaming le puntate di Beautiful già trasmesse in tv

Per chi non potesse seguire tutti gli appuntamenti trasmessi quotidianamente in prima visione su Canale 5, c'è anche la possibilità di rivederli in replica streaming online da tablet oppure da cellulare, attraverso il sito web oppure l'applicazione MediasetPlay.

Per farlo basterà cliccare nell'apposita sezione del sito o dell'app dedicata alla soap opera a stelle e strisce e in questo modo sarà possibile riguardare in streaming tutti gli episodi che sono andati in onda nel corso delle settimane sulla rete ammiraglia Mediaset, in qualunque momento lo si desidera.