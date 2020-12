Continua su Canale 5 la programmazione della Serie TV americana Beautiful, che da oltre 20 anni gode di un importante seguito sulla principale rete Mediaset. In base alle trame degli episodi in onda da domenica 13 a sabato 19 dicembre, le condizioni di Katie si aggraveranno in attesa del nuovo rene. Ad aiutarla e salvarle la vita ci sarà però Flo, che in segreto si sottoporrà a dei test di controllo che confermeranno la sua piena compatibilità. La Fulton deciderà di restare anonima e in questo modo i familiari di Katie non potranno sapere l'identità del donatore.

I familiari di Katie non possono donarle il rene

Nella puntata di Beautiful di domenica 13 dicembre, Brooke non è un grado di donare il rene a Katie perché non risulterà compatibile. Shauna parlerà con Flo e le suggerirà che potrebbe essere lei la donatrice tanto attesa per la Logan, ma non mancheranno le perplessità. Nell'episodio di lunedì 14 dicembre, Steffy sarà turbata dalla separazione ormai certa tra Brooke e il padre.

Ridge confesserà alla figlia di aver passato la notte con Shauna, ma di non ricordare niente perché era completamente ubriaco. In base agli spoiler di martedì 15 dicembre, Katie si troverà a condividere insieme a Brooke e Bill la sua disperata condizione. La Logan senza un rene è consapevole di essere ormai prossima alla morte e a peggiorare la situazione, contribuirà la circostanza che i suoi familiari non risulteranno compatibili.

Flo è compatibile e può donare il rene alla zia

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 16 dicembre, Katie ormai sarà rassegnata al suo triste destino, ma nel frattempo Flo in segreto si starà muovendo per aiutarla. La giovane Fulton deciderà di eseguire tutta una serie di controlli, ma porrà la condizione che resti anonima. Nell'episodio di giovedì 17 dicembre, Katie, Bill, Will, Brooke e Donna riceveranno la notizia che è stato trovato un donatore compatibile.

Si tratterà di Flo, che ha superato brillantemente i test e adesso verrà sottoposta all'espianto che salverà la vita di sua zia.

I familiari di Katie sono in attesa di capire se il rene venga rigettato oppure no

Nella puntata di venerdì 18 dicembre, il donatore resterà sconosciuto e tutte le persone vicine a Katie si troveranno a ringraziare questa persona e a festeggiare insieme a lei la bella notizia.

Ciascuno vorrebbe sdebitarsi con il soggetto misterioso, ma purtroppo per loro quest'ultimo ha deciso di non svelare la sua identità.

Secondo le trame di sabato 19 dicembre, il trapianto di rene della Logan verrà definito clinicamente concluso, ma il medico metterà in guardia tutti i familiari della donna sul fatto che prima di essere totalmente sicuri si dovrà attendere del tempo. Infatti esisterà la possibilità che Katie possa rigettare il rene ricevuto.