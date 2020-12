Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano nuovi sviluppi sul triangolo amoroso fra Steffy, Liam e Hope. Spencer e Logan, dopo essersi separati e avere ritrovato la piccola Beth che credevano morta, sono tornati ad essere una famiglia. Il figlio di Bill, credendo di aver visto la compagna baciare Thomas, si era concesso una notte di passione con la sua ex moglie. Nelle puntate di Beautiful, che stanno andando in onda negli Stati Uniti, il fratello di Wyatt si renderà conto che ha commesso un errore pensando che Hope potesse aver avuto una liason con lo stilista e, sentendo le ragioni di Hope, capirà che la donna non l'ha tradito e che si era trattato del manichino di Thomas.

Liam metterà a conoscenza Steffy della verità su suo fratello e Logan.

Il chiarimento fra Hope e Liam: Logan non l'ha tradito

Liam, dopo essere andato nell'appartamento di Thomas e, vedendo il figlio di Ridge baciare Hope, era corso disperato dalla sua ex moglie. In realtà, il figlio di Taylor stava avendo effusioni con il manichino della Logan. Lo Spencer aveva bevuto con la sua ex compagna e avevano avuto una notte di passione. Il figlio di Bill avrà un confronto con Hope e la ragazza gli spiegherà che non l'avrebbe mai tradito per nessuna ragione al mondo, agitata per le accuse di Liam, gli dirà: ''Io ti amo, non bacerei mai Thomas. Non romperei mai le nostre promesse!''.

Beautiful, anticipazioni americane: Liam capisce che Thomas stava baciando il manichino di Hope

In quel momento Liam farà mente locale e, nella sua mente, rivivrà le immagini di quello che aveva visto la sera che si era recato nell'appartamento di Thomas. Ripercorrendo i momenti vissuti in quell'occasione, avrà un'intuizione tremenda, ossia che Hope non l'ha tradito, ma si trattava del manichino che aveva le sembianze della Logan.

Improvvisamente, lo sguardo di Spencer, di fronte alla dichiarazione d'amore della mamma della sua bambina, cambierà e il suo volto sarà preoccupato e capirà di essere stato l'unico a commettere un tradimento.

Spoiler Beautiful: Liam confida a Steffy che Hope non l'ha tradito

Liam, dopo aver scoperto l'errore di valutazione commesso la sera che era stato nell'appartamento di Thomas, andrà a dire la verità a Steffy.

Spencer confiderà alla sua ex moglie quello che ha scoperto: "Ho avuto qualche problema a capirlo, ma Hope mi ha convinto''. Il figlio di Bill difenderà la sua compagna: ''Perché avrebbe mentito su qualcosa del genere. Non mente mai. Questo è il punto: lei non mente mai e devo dirlo a me stesso prima di saltare a una conclusione. E Thomas non stava baciando Hope. Stava baciando quel maledetto manichino!" Non resta che attendere le prossime puntate di Beautiful per scoprire come evolverà la storyline del triangolo amoroso di Steffy, Liam e Hope.