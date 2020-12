Nelle trame americane di Beautiful i telespettatori vedranno Hope sempre più decisa a ottenere la custodia esclusiva del piccolo Douglas. La giovane, supportata anche da Brooke, vorrà proteggere a tutti i costi il bambino e non esiterà a escogitare un piano per trarre in inganno il figlio di Ridge. Hope infatti, farà leva sui sentimenti che il ragazzo prova per lei per indurlo a firmare le carte della custodia. Thomas però, la sorprenderà con una richiesta inaspettata. Accetterà di firmare i documenti solo dopo aver trascorso con lei una notte d'amore. Hope accetterà?

Beautiful anticipazioni: Hope vuole la custodia di Douglas

In Beautiful le trame si faranno sempre più avvincenti nel momento in cui Hope deciderà di ottenere la custodia esclusiva del piccolo Douglas. Il bambino infatti, non sarà al sicuro con il padre Thomas, per questo motivo Hope cercherà con ogni mezzo di proteggerlo. In questo, sarà supportata da Brooke che, inizialmente farà redigere i documenti per una custodia congiunta tra Hope e Thomas, che però il ragazzo si rifiuterà di firmare. La presa di posizione di Brooke, non farà altro che far peggiorare il suo rapporto già critico con Ridge che, insieme a Thomas e a Douglas, si trasferirà a casa di Eric.

Hope inganna Thomas per ottenere la custodia di Douglas

Mentre il matrimonio di Brooke e Ridge sembrerà essere in profonda crisi, Hope studierà un piano per cercare di ottenere la custodia esclusiva di Douglas e lo farà utilizzando gli stessi mezzi di Thomas.

La giovane Logan infatti, vorrà trarlo in inganno fingendosi di nuovo interessata a lui, in modo da addolcirlo e convincerlo a fargli firmare le carte per la custodia di Douglas. L'occasione giusta le si presenterà il giorno della festa di Halloween di Eric e Quinn dove Hope gli mentirà dicendogli che i documenti da firmare saranno finalizzati ad una custodia congiunta.

In realtà, Hope vorrà l'affidamento esclusivo del piccolo.

Beautiful spoiler: Thomas spiazza Hope è chiede una notte d'amore con lei

Nel corso delle nuove puntate di Beautiful Liam porterà Beth da Steffy, con la quale sembrerà ritrovare la complicità di un tempo. Thomas invece, sembrerà accettare la proposta di Hope, ma le porrà una condizione. Accetterà di firmare i documenti sulla custodia in cambio di una notte con lei.

Un vero e proprio ricatto che spiazzerà la figlia di Brooke che, in un primo momento, non saprà come rispondere. Dalle anticipazioni, si verrà a sapere che Hope acconsentirà e questo manderà Thomas in estasi, convinto di essere riuscito a ottenere quello che sperava da tempo. Hope invece, non saprà come gestire la situazione e si prenderà del tempo, dandogli appuntamento per il giorno dopo. L'incontro successivo avrà dei clamorosi risvolti che verranno svelati dalle prossime anticipazioni di Beautiful.