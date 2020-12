Grandi novità accadranno questa settimana a Beautiful, la soap opera punta di diamante delle reti Mediaset. Gli spoiler delle puntate dal 6 al 12 dicembre su Canale 5 raccontano che Thomas Forrester tramerà alle spalle di Brooke Logan. L'uomo, infatti, stipulerà un'alleanza con Shauna Fulton (Denise Richards) per allontanare suo padre Ridge dalla moglie.

Beautiful, episodi 6-12 dicembre: Brooke scopre di essere stata tradita dal marito

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti gli episodi in onda dal 6 al 12 dicembre in televisione narrano che Thomas (Matthew Atkinson) ideerà uno modo per eliminare Brooke, stufo di essere sempre screditato da lei.

Per fare ciò, il giovane deciderà di metterla al corrente del tradimento di Ridge. In questo modo, il padre di Douglas si augurerà che la donna non perdoni suo padre e quindi esca dalla loro vita.

La Logan sarà letteralmente furiosa quando scoprirà di essere stata tradita con Shauna. La donna, infatti, non si capaciterà che lo stilista possa aver compiuto un gesto così spregevole, tanto da provare ribrezzo verso di lui.

Katie, nel frattempo, giacerà disperata in un letto d'ospedale in attesa di un donatore di reni, capace di salvarle la vita. Infine Brooke e Ridge (Thorsten Kaye) saranno ad un punto di rottura con grande soddisfazione di Thomas.

Thomas si allea con Shauna per dividere suo padre e Brooke

Nelle nuove puntate di Beautiful in onda su Canale 5, Thomas non sarà ancora contento di aver messo in crisi Ridge e Brooke.

Per questo motivo, l'uomo continuerà a tramare ancora contro la matrigna.

Intanto Shauna non reprimerà più l'interesse che nutre per lo stilista, facendolo presente alla figlia Flo (Katrina Bowden). In seguito, la Fulton senior accetterà di aiutare il padre di Douglas nel suo piano di dividere per sempre Ridge da Brooke. A tal proposito, l'uomo apparirà stanco dei continui contrasti con la moglie, tanto da allontanarsi dal tetto coniugale.

Di conseguenza, il Forrester passerà sempre più tempo insieme a Steffy (Jacqueline McInnes Wood) e suo fratello.

Brooke, invece, deciderà di prendere di petto la situazione, recandosi a fare una visita a Shauna. In questo frangente, le due rivali avranno un duro confronto, che finirà ad urla e schiaffi. La Logan, in preda ad una cocente ira, prenderà a sberle la madre di Flo, che non indietreggerà di un millimetro.

In questo frangente apparirà chiaro che la Fulton jr sia interessata più a conquistare Ridge che a fare la guerra alla rivale.

La soap opera di Beautiful è in onda da lunedì al sabato dalle ore 13:45 su Canale 5 e in diretta streaming sulla piattaforma gratuita di 'Mediaset Play'.