Le anticipazioni di Endless Love, relative alla puntata in onda sabato 2 novembre, rivelano che Zeynep scoprirà di essere di nuovo incinta. La giovane non dirà nulla a Emir, e lui, all'oscuro di tutto, la farà rapire con l'obiettivo di consegnarla a Kemal come l'assassina di Ozan. Tuttavia, il piano non andrà in porto: Emir cambierà idea e non la consegnerà a Kemal, visto che scoprirà che la ragazza aspetta un figlio da lui.

Zeynep fa il test di gravidanza: è incinta di Emir

Zeynep comincerà a sentirsi poco bene, avrà delle forti nausee. Avrà il sospetto che possa essere incinta, così farà un test di gravidanza, che risulterà positivo.

Zeynep sarà sconvolta e non saprà cosa fare. Proprio in quel momento, riceverà la visita di Emir, il quale romperà definitivamente con lei. L'uomo sarà all'oscuro che sia incinta e la vorrà usare come capro espiatorio per la morte di Ozan. Intanto, Zehir rintraccerà il medico che, con ogni probabilità, ha modificato la scena del crimine. Nihan e Kemal vorranno incontrarlo e alla fine scopriranno che si tratta di una donna. Kemal la costringerà a contattare il suo mandante, senza sapere che si tratti di Emir. Quest'ultimo penserà alle mosse da attuare e vorrà consegnare Zeynep a Kemal.

Emir fa rapire Zeynep

Kozcuoğlu, a sorpresa, dirà a Nihan che vuole divorziare. Anche Tarik sarà sul punto di separarsi da Banu, dopo aver scoperto che lei ha tradito l'intera famiglia: è sempre stata la spia si Emir.

Quest'ultimo farà rapire Zeynep dai suoi scagnozzi. Il suo piano prevederà di consegnare la giovane a Kemal, dicendogli che è l'assassina di Ozan. Il piano non andrà a buon fine, perché Emir scoprirà, da Hakan, che Zeynep è incinta, e non vorrà che la ragazza finisca in prigione, così la salverà appena in tempo.

Endless Love potrebbe essere sospesa in daytime

Nulla è ancora stato confermato, ma pare che Endless Love potrebbe essere sospesa nel daytime feriale, ed essere trasmessa solo nel prima serata del giovedì e il sabato pomeriggio prima di Verissimo. Un cambio di programmazione dettato dal fatto che mancano poche puntate al finale di serie e Mediaset vuole centellinare le puntate, sfruttando al massimo i buoni dati di ascolto della serie turca che, sino a oggi, è riuscita ad appassionare una media di 2,2 milioni di telespettatori, superando anche il 20% di share. Questa strategia di programmazione era già stata sperimentata con Terra amara: anche in questo caso, le puntate finali erano andate in onda solo in prima serata.