Da lunedì 28 dicembre non ci sarà l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle signore su Rai 1. Le anticipazioni della programmazione della fortunatissima soap opera del pomeriggio rivelano che la serie osserverà una settimana di stop. L'ultima puntata, infatti, sarà quella trasmessa venerdì 25 dicembre 2020 dopodiché la serie ritornerà in onda nuovamente a partire dal mese di gennaio, come sempre nella collocazione oraria che va dalle 15:55 alle 16:40 circa sulla rete ammiraglia diretta da Stefano Coletta.

Dal 28 dicembre lo stop de Il Paradiso delle signore su Rai 1

Per i fan de Il Paradiso delle signore che dal 28 dicembre e fino al 2 gennaio 2021 si collegheranno su Rai 1 per vedere le nuove puntate della soap ambientata nel "grande magazzino" più famoso del piccolo schermo, ci sarà questa brutta sorpresa.

Niente episodi inediti ma neppure le repliche, dato che la rete ha scelto di far riposare per una settimana la soap che sarà rimpiazzata dalle puntate della trasmissione "Dream Road", in onda eccezionalmente in quello slot orario per cinque giorni di seguito.

Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore ritornano dal 4 gennaio 2021

Le avventure dei protagonisti de Il Paradiso delle Signore, però, torneranno in onda nuovamente a partire dal giorno 4 gennaio 2021 e la serie andrà avanti ininterrottamente fino al prossimo giugno.

Del resto, in questi tre anni di messa in onda in daytime, la soap ha registrato dei risultati d'ascolto decisamente molto importanti, riuscendo a diventare uno dei punti di forza della programmazione della rete ammiraglia.

Settimana dopo settimana, gli ascolti sono migliorati sempre più e a oggi, le puntate della soap opera vengono seguite da una media di oltre 2,2 milioni di telespettatori fissi al giorno, con picchi di share che arrivano a toccare anche il 18-19%.

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore: ritornano Riccardo e Nicoletta

La serie, quindi, è riuscita a fidelizzare una fetta di pubblico sempre più cospicua e ormai è tra le soap opera più viste del pomeriggio televisivo italiano e, in diverse occasioni, ha battuto anche la blasonata serie tv spagnola Il Segreto, trasmessa da diversi anni su Canale 5.

Intanto proseguono le riprese delle nuove puntate che andranno in onda nel corso del 2021 in prima visione assoluta su Rai 1. I colpi di scena non mancheranno e dalle ultime anticipazioni emerge che dovrebbe esserci il ritorno in scena di una coppia molto amata dal pubblico. Trattasi di Nicoletta e Riccardo, i quali tornerebbero in scena dopo che avevano lasciato la città per vivere la loro storia d'amore in Francia, lontani da occhi indiscreti.