La pagina Instagram del settimanale Chi, in queste ore ha svelato un retroscena inedito sui Damellis: il viaggio a Dubai che Giulia e Andrea si sono concessi in questi primi giorni di dicembre con i loro nuovi compagni, l'avrebbero dovuto fare insieme. Voci di corridoio sostengono che l'ex coppia avrebbe organizzato questa trasferta negli Emirati Arabi molti mesi fa, ovvero durante il lockdown di marzo: la rottura dello scorso settembre, non ha impedito ai due ragazzi di fare questa "capatina" al caldo in compagnia di altre persone.

Rumor sulla trasferta a Dubai dei Damellis

Che Giulia De Lellis e Andrea Damante si trovino entrambi a Dubai, ormai è notizia risaputa: da un paio di giorni, infatti, sui social network i due postano foto e video dei luoghi che stanno visitando, che sono più o meno gli stessi.

I fan dei Damellis che speravano nell'ennesimo ritorno di fiamma, però, dovranno mettersi l'anima in pace: la romana è in vacanza con Carlo Beretta, mentre il dj è in compagnia di Elisa Visari.

Ma c'è un retroscena inedito sui due giovani. "Non sono partiti insieme, ma a quanto pare Giulia e Andrea avevano organizzato questo viaggio quando sono tornati insieme durante il primo lockdown. Non è andata come avevano previsto, e allora perché perdere biglietti aerei e prenotazioni in hotel?", si legge sul web in queste ore.

I nuovi amori dei Damellis: Carlo Beretta e Elisa Visari

Sembra certo che Giulia e Andrea avessero previsto di volare insieme a Dubai quando erano ancora una coppia, ma la rottura di qualche mese fa ha costretto i due a cambiare piani in corsa.

"Hanno pensato di partire ognuno con la propria nuova fiamma", si legge ancora sui social network in merito alle compagnie che i Damellis si sono scelti per questa trasferta negli Emirati Arabi.

Come si era già dedotto dai contenuti che stanno pubblicando da un paio di giorni sul web, De Lellis è volata a Dubai insieme a Carlo Gussalli Beretta, mentre Damante ha optato per la bella 19enne Elisa Visari.

L'influencer romana aveva anticipato ai fan che il suo sarebbe stato un viaggio di lavoro, ma per il momento gli unici impegni ai quali ha preso parte sono lunghe passeggiate in spiaggia col fidanzato e cene in ristoranti esclusivi del posto.

L'ultimo anno dei Damellis: dal ricongiungimento all'addio definitivo

Il 2020 è stato un anno molto movimentato per i Damellis: era febbraio scorso quando Giulia usò i social network per annunciare la fine improvvisa della sua relazione con Andrea Iannone.

Neppure un mese dopo (quando tutta l'Italia era in lockdown), i paparazzi beccarono la ragazza e Damante insieme a Pomezia, la città dove hanno trascorso la quarantena fino ai primi di maggio.

Il ritorno di fiamma tra due dei personaggi più chiacchierati di questo periodo, è durato poco: era luglio quando le riviste di Gossip iniziarono a parlare di una crisi che poi è andata avanti fino al mese di settembre.

Dopo un lungo periodo di riflessione, De Lellis ha ufficializzato su Instagram l'addio al tronista e la sua nuova frequentazione con Carlo Gussalli Beretta, il rampollo che le ha presentato proprio l'ex fidanzato. A neppure due mesi di distanza dalla rottura con l'influencer, il bel dj siciliano ha cominciato a farsi vedere insieme ad Elisa Visari, giovane attrice con la quale attualmente si trova a Dubai per la prima vera vacanza di coppia.

Nella stessa località c'è anche Giulia con il nuovo compagno, e non è detto che i quattro protagonisti di questa vicenda non regalino altri colpi di scena con un incontro in spiaggia o in un ristorante del posto.