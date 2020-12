I destini di Giulia De Lellis e Andrea Damante, continuano a incrociarsi: come dimostrano le storie di Instagram che hanno pubblicato nelle ultime 24 ore, gli ex di Uomini e donne hanno lasciato l'Italia per ragioni differenti. L'influencer ha anticipato ai fan che stava per affrontare un viaggio di lavoro: la destinazione è la stessa che ha scelto il dj per una vacanza romantica con la nuova fiamma Elisa. I "Damellis", dunque, al momento si trovano entrambi a Dubai ma in compagnia di altre persone: la 24enne romana dovrebbe essere con Carlo Beretta negli Emirati Arabi Uniti.

Anche Giulia De Lellis è negli Emirati Arabi Uniti: il 'Dama' è lì con Elisa

Giulia De Lellis l'aveva anticipato ai fan con un post Instagram che alcuni avevano ben interpretato: per ragioni di lavoro ha dovuto lasciare l'Italia, e la destinazione scelta è piuttosto singolare. "Tra poche ore, volo. Da tanto tempo non viaggio fuori dall'Italia, ma con le giuste precauzioni scappo per un'altra meravigliosa avventura del mio lavoro, tanti sacrifici ma tanta soddisfazione", ha scritto la giovane poco prima di salire sull'aereo che l'ha portata lontana da casa lo scorso 5 dicembre.

"Vi porto con me. Rido forte se indovinate la meta", ha chiosato l'influencer forse sapendo che la stessa località è stata scelta dal suo ex Andrea per una breve vacanza al caldo.

Accostando le storie che hanno pubblicato i "Damellis" sui rispettivi profili, si apprende che al momento si trovano entrambi a Dubai: l'ex tronista è in compagnia di Elisa Visari, la romana per adesso non si è mostrata accanto a nessuno ma Carlo Beretta ha usato i social per far sapere di essere anche lui al mare.

Gossip incrociati tra Andrea e Giulia De Lellis

Grazie ai contenuti che stanno pubblicando su Instagram in questi giorni, si è saputo che Giulia e Andrea sono a Dubai ma con i rispettivi nuovi compagni: Damante è volato negli Emirati Arabi con Elisa Visari, mentre la De Lellis sarebbe stata accompagnata da Carlo Beretta. Nel primo pomeriggio di domenica 6 dicembre, il rampollo col quale l'influencer si è fidanzata un paio di mesi fa, ha postato sui social network la foto di un tramonto sul mare che dovrebbe essere a Dubai (il ragazzo non ha messo la localizzazione, ma è molto probabile che sia lo stesso luogo dove sta soggiornando la 24enne romana da ieri).

Il tronista di Uomini e Donne, dunque, potrebbe imbattersi non solo nell'ex fidanzata ma anche nell'amico che lui sostiene gliela abbia portata via, Beretta appunto. Dopo aver avuto la conferma del fatto che anche Giulia è a Dubai, si capisce perché nel suo post Instagram ha scritto "rido forte se indovinate la destinazione".

Amore e lavoro a gonfie vele per Giulia De Lellis

Non si sa se sia una caso che Giulia e Andrea siano volati a Dubai nello stesso periodo: la De Lellis, però, sul web ha precisato che il suo è un viaggio di lavoro, quindi dovrebbe essere stato programmato tempo fa. Fatto sta che i "Damellis" potrebbero incontrarsi su una spiaggia degli Emirati Arabi in compagnia dei loro nuovi compagni: Damante si è concesso la prima vacanza con l'attrice 19enne Elisa Visari (che frequenterebbe da qualche settimana nel modo più discreto possibile), l'influencer romana dovrebbe aver scelto Carlo Beretta come accompagnatore di questa trasferta di lavoro all'estero.

La storia d'amore che è nata negli studi di Uomini e Donne circa cinque anni fa, è finita definitivamente lo scorso settembre: a confermare la rottura sono state le prime foto di Giulia insieme al rampollo che le ha presentato proprio Andrea l'estate scorsa a Forte dei Marmi. Il dj ha sempre raccontato che si è sentito tradito da entrambi ma sopratutto che lui non ci avrebbe mai provato con la ex di un caro amico.