Prosegue l'appuntamento in prima visione con la soap DayDreamer - Le ali del sogno che tornerà in onda su Canale 5 a partire dal 7 gennaio 2021. Le anticipazioni delle nuove puntate turche che saranno trasmesse a breve anche in Italia rivelano che ci saranno dei nuovi colpi di scena, a dir poco eclatanti, che vedranno coinvolto il fotografo Can. Addirittura sarà protagonista di una rissa con il suo rivale in amore Yigit e il risultato finale sarà a dir poco drastico per il giovane Divit, che dovrà fare i conti con la delusione della sua fidanzata Sanem.

Yigit mette in crisi Can e Sanem: le anticipazioni turche di DayDreamer

Nel dettaglio, l'arrivo di Yigit in città non passerà affatto inosservato e, spinto dalla perfida Huma, l'editore proverà in tutti i modi ad avvicinarsi alla giovane Sanem, provando così a separarla definitivamente da Can.

E addirittura Yigit finirà per mentire sulla pubblicazione del libro della ragazza, finendo per creare dei momenti di tensione che vedranno coinvolto lo stesso fotografo.

Le anticipazioni turche di DayDreamer, infatti, raccontano che Yigit farà credere a Sanem di essere pronto a dare alle stampe il suo atteso primo romanzo grazie al contributo di una casa editrice americana. Peccato, però, che sia tutto falso e Can scoprirà il piano dell'editore e proverà in tutti i modi a smascherarlo.

Yigit brucia il romanzo di Sanem

Divit, infatti, tenterà in tutti i modi di far aprire gli occhi alla sua fidanzata, mettendola in guardia da Yigit e dalla sua "pericolosità". Peccato, però, che Sanem non lo ascolterà e andrà avanti per la sua strada. Addirittura la ragazza si arrabbierà con il suo fidanzato e gli chiederà di non fare in modo che questioni lavorative possano influenzare la loro relazione sentimentale.

E poi, con l'intenzione di far capire a Can quanto ci tenga alla pubblicazione del suo romanzo, Sanem gli consegnerà una copia e lo pregherà di leggerla. Tuttavia Yigit riuscirà a mettere le mani sul manoscritto e addirittura lo brucerà, dando poi la colpa al fotografo.

Can perde le staffe contro Yigit e scoppia la rissa: anticipazioni turche DayDreamer

A quel punto, Can perderà il controllo della situazione. Le anticipazioni turche delle nuove puntate di DayDreamer rivelano che il fotografo andrà a cercare il suo rivale e si scaglierà duramente contro di lui. Tra i due ci sarà, quindi, una rissa durante la quale l'editore batterà la testa al punto da perdere i sensi e svenire.

Addirittura Can e Sanem penseranno che l'editore sia morto ma per fortuna non sarà così. Yigit, infatti, si risveglierà in ospedale ma con dei fortissimi dolori alla testa causati dalla scazzottata avvenuta con Can.