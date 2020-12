La complicità e l'amore che hanno da sempre unito Can e Sanem, i protagonisti di DayDreamer - Le ali del sogno non si spegneranno neanche quando i due innamorati staranno lontani per un anno intero. Seguendo le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, quando il maggiore dei fratelli Divit deciderà di restare a Istanbul dopo 12 mesi di viaggi in giro per il mondo, la Aydin dopo un primo momento di titubanza si renderà conto di non aver mai dimenticato il suo ex, che per quanto l'abbia fatta soffrire tanto è comunque rimasto sempre nel suo cuore. I sentimenti della scrittrice saranno ricambiati, tant'è che Can farà di tutto per dimostrare di essere stato incastrato da Yigit ma non tutto andrà come previsto.

Emre prova a incastrare Yigit

Le anticipazioni delle prossime puntate di DayDreamer provenienti dalla Turchia sono emozionanti e dense di colpi di scena. Infatti, Can deciderà di dimostrare alla sua indimenticata ex fidanzata che non è stato lui il colpevole della brutta fine fatta dal suo prezioso diario. Il fotografo è stato ingannato da Yigit, il quale, con la complicità di Huma non solo ha buttato tra le fiamme il manoscritto di Sanem, ma ha anche finto di non poter più camminare dopo un litigio con il Divit. Can metterà a punto un piano per dimostrare la sua innocenza.

In accordo con Emre, Can fingerà di avere a disposizione un video delle telecamere di videosorveglianza del suo rifugio mai viste, in quanto un anno prima era partito di fretta lasciando tutto in asso.

Tutto il discorso del fotografo sarà fatto volontariamente in presenza di Yigit per spingere l'editore a confessare tutte le sue bugie. Il fratello di Polen però non si darà per vinto e deciderà di recarsi nel capanno dove Can si è stabilito per stare vicino al padre Aziz, ma anche a Sanem stessa.

Can tra le fiamme per recuperare il foulard di Sanem

Yigit troverà il capanno chiuso a chiave ma in men che non si dica la casa del Divit sarà avvolta dalle fiamme.

Immediatamente, il fotografo entrerà per poter recuperare un oggetto che per lui rappresenta la storia d'amore con la scrittrice, ossia un foulard di Sanem. Il pensiero che sia stato proprio l'editore ad appiccare il fuoco sarà il primo che passerà nella testa di Can, ma questo sarà solo uno degli equivoci che porteranno ad alcuni eventi importanti per la storia di DayDreamer.

Frattanto, Sanem vedendo il suo Can gettarsi tra le fiamme sarà molto preoccupata, ma il fotografo riuscirà a recuperare il foulard e ciò le farà comprendere che anche lui non l'ha mai dimenticata. Sanem, quindi, si offrirà di curare il suo ex fidanzato con uno dei suoi unguenti naturali e ciò permetterà ai due giovani di passare molto tempo insieme. Ben presto la passione tra i due tornerà ad ardere, facendo andare Yigit su tutte le furie.