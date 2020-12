La soap turca con protagonista Can Yaman e Demet Ozdemir potrebbe aver cambiato nuovamente programmazione: DayDreamer - Le ali del sogno è sparita dal palinsesto di Canale 5 relativo al 26 dicembre ma una bella novità aspetta i fan della serie. La serie verrà trasmessa in prima serata a partire dal 7 gennaio e non più dal 14, come era stato previsto qualche giorno fa. La notizia è stata resa pubblica dalla pagina Instagram di Mediaset: sarà l'ultima modifica a cui dovranno abituarsi i telespettatori?

La soap turca torna in prima serata

Dopo la puntata dello scorso 13 dicembre, l'appuntamento successivo con la soap era stato fissato per il 26 dicembre.

A quanto pare, però, una nuova modifica è stata annunciata attraverso il canale Instagram ufficiale di "Qui Mediaset", in cui l'azienda ha reso noto che il prossimo appuntamento con DayDreamer sarà il 7 gennaio.

Can e Sanem torneranno a fare compagnia ai fan in prima serata a partire da giovedì 7 gennaio e non più dal 14 come era stato annunciato da Publitalia qualche giorno fa. Quindi, in anticipo rispetto al previsto, la soap turca è riuscita a conquistarsi un posto in prime time. Nella serata verranno trasmessi tre episodi della serie per cercare di portare un po' avanti la storia d'amore di Can e Sanem nonché le vicende di tutti gli altri personaggi che animano la soap ambientata a Istanbul.

Anticipazioni di DayDreamer del 7 gennaio

Nella puntata del 7 gennaio, quando DayDreamer dovrà scontrarsi con Che Dio Ci Aiuti 6 in onda su Raiuno, Can deciderà di accettare la proposta di lavoro nei Balcani offerta dalla sua ex fidanzata Polen.

Ciò getterà nello sconforto Sanem che prenderà a sua volta una decisione difficile. La dolce copywriter consegnerà le sue dimissioni, decisa a lasciare per sempre la Frikri Harika che per lei rappresenta la nascita del suo amore con Can.

Questi eventi cambieranno per sempre la sorte della coppa protagonista della soap: stordita dagli ultimi avvenimenti, Sanem esce dall'ufficio e mentre passeggia vicino al mare verrà investita da Yigit, che si scoprirà essere proprio il fratello di Polen.

L'ingresso di questo nuovo personaggio cambierà di nuovo le carte in tavola, in quanto si tratterà di un editore che si legherà a Sanem non solo dal punto di vista lavorativo. Yigit, infatti, da subito mostrerà un interesse personale morboso nei riguardi della bella Aydin che si troverà contesa da ben due uomini.