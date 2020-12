Per gli appassionati di DayDreamer - Le ali del sogno le novità riguardanti la programmazione non finiscono mai. Dopo aver ridotto gli appuntamenti con la soap turca prima al weekend e poi solo alla domenica, ora Mediaset pare aver optato per un'inversione di rotta. La prima notizia che andava in tal direzione è stata fornita da Tv Sorrisi e Canzoni: i telespettatori hanno saputo che dal 21 dicembre e per le due settimane delle vacanze natalizie DayDreamer andrà in onda tutti i pomeriggi. Adesso è Publitalia a fornire nuovi motivi di gioia ai fan di Can Yaman e Demet Ozdemir, i protagonisti della romantica serie.

Dal 14 gennaio 2021 ci sarà un appuntamento settimanale in prima time, in particolare il giovedì sera con le avventure di Can e Sanem.

Una prima serata dedicata alla soap turca

Publitalia ha fornito ai telespettatori ragguagli circa i nuovi programmi che saranno presenti nel palinsesto di Mediaset. Ai tantissimi fan di DayDreamer farà molto piacere sapere che dal 14 gennaio del nuovo anno ci sarà una serata della settimana dedicata alla soap turca. Il giovedì sera dalle 21:20 alle 24:00 tutti i volti della serie ambientata a Istanbul faranno compagnia al pubblico di Canale 5. Così ci sarà una bella accelerazione per le avventure di Can e Sanem, ma anche di tutti gli altri personaggi che animano il quartiere degli Aydin e la Frikri Harika.

Infatti, non solo una prima serata a settimana verrà dedicata alla soap turca, ma anche le due settimane delle festività natalizie, anche se non è ancora ben chiaro l'orario in cui verrà trasmesso in onda. Resta da chiarire se DayDreamer prenderà il posto di Uomini e Donne, ritrovando lo spazio nella programmazione che aveva occupato inizialmente lo scorso giugno o se andrà in onda alle 17:20 circa.

È noto, infatti, che oltre al dating show di Maria De Filippi, anche il programma di Barbara d'Urso, Pomeriggio 5, andrà incontro a due settimane di stop.

Il destino di DayDreamer nel 2021

Inoltre, le novità per gli amanti di DayDreamer potrebbero non finire qui. Il Segreto è quasi giunto al termine per cui non è da escludere che la soap possa prendere il posto della telenovela spagnola.

Anche se si tratta, in quest'ultimo caso, di una semplice ipotesi, l'idea sembra del tutto plausibile per cui è possibile che la storia d'amore che ha conquistato il pubblico italiano fin dal suo esordio possa vedere presto il lieto fine.

Ben presto nuovi personaggi faranno il loro ingresso nella soap causando scompiglio in alcuni casi, ma senza mancare di animare la situazione. Adesso, non resta che seguire con attenzione i prossimi avvenimenti di DayDreamer: la serie tra momenti romantici, colpi di scena e intrighi terrà i telespettatori attaccati allo schermo.