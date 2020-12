Nuovo cambio di programmazione per DayDreamer - Le ali de sogno: la Serie TV turca con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir, infatti, non è presente nel palinsesto di Canale 5 riguardante la giornata di domenica 20 dicembre. Proprio nel giorno in cui anche il talk show domenicale di Barbara d'Urso viene sospeso come di consueto per le festività natalizie, anche la serie ambientata a Istanbul lascerà i fan "orfani", ma per un breve periodo: infatti le avventure di Can e Sanem torneranno in onda sabato 26 dicembre.

Ennesimo cambio di programmazione per DayDreamer: sospesa la puntata del 20 dicembre

Secondo la guida tv ufficiale di Mediaset, domenica 20 dicembre DayDreamer non verrà trasmesso. Al posto della serie tv, che appassiona tanto il pubblico italiano, andrà in onda un film natalizio, per accompagnare i telespettatori nella settimana più magica dell'anno. Non è certo la prima volta che la serie va incontro a repentini e inattesi cambi di programmazione. Dopo l'appuntamento dal lunedì al venerdì durante il periodo estivo, si è passati alla messa in onda nel weekend.

Le cose però sono cambiate di nuovo con il ritorno sugli schermi di Amici, il talent show di Maria De Filippi. A quel punto DayDreamer ha occupato un posto nella programmazione domenicale di Canale 5, prima della messa in onda di Domenica Live.

Adesso i fan di Can e Sanem dovranno fare i conti con questa nuova variazione. Il pubblico è curioso di vedere come si evolverà la storia d'amore dei due protagonisti e per scoprire le loro vicissitudini non dovrà attendere molto.

La serie tv turca in onda sabato 26 dicembre

Di fatto la soap troverà un posto nella programmazione del sabato pomeriggio.

Infatti il 26 dicembre andrà in onda una nuova puntata (trasmessa dalle 15) e a partire da gennaio 2021, come confermato dal listino di Publitalia '80, la serie turca andrà in onda tutti i giovedì in prima serata, andando a scontrarsi con la nuova stagione di Che Dio ci aiuti, che vede come protagonista Elena Sofia Ricci.

Nonostante l'irregolarità della messa in onda, il pubblico continua a seguire con attenzione le vicende dei personaggi che hanno saputo conquistare l'attenzione dei telespettatori grazie al giusto mix tra tradizioni turche e modernità.

Al momento il prossimo appuntamento con Can e Sanem è per sabato 26 dicembre al posto di Amici, ulteriori novità verranno rese note con l'aggiornamento della guida tv Mediaset.