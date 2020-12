Tommaso Zorzi è il protagonista indiscusso di questa edizione del Grande Fratello Vip. In queste settimane di permanenza all'interno della casa più spiata d'Italia, il giovane influencer si è messo in mostra non soltanto per le sue abilità nel saper creare dinamiche con gli altri concorrenti ma anche per il suo estro e le sue capacità di improvvisare e di essere un "perfetto" uomo di televisione. E a tal proposito, il giornalista Gabriele Parpiglia dal suo account Twitter, ha lanciato un'interessante proposta per il futuro professionale di Zorzi: la conduzione di X Factor 2021.

L'addio di Alessandro Cattelan alla conduzione di X Factor

Il 10 dicembre è andata in onda la finalissima della quattordicesima edizione del talent show condotto da Alessandro Cattelan, padrone di casa da ben 10 anni.

E durante il momento dei saluti finali, il presentatore si è congedato per sempre da X Factor 14.

"Questa è l'ultima mia puntata" ha dichiarato Cattelan, visibilmente emozionato, sul palco dello show ammettendo di essersi reso conto di non aver lasciato solo un programma, bensì di aver chiuso un capitolo importante della sua vita. Adesso, però, per lui è giunto il momento di voltare pagina e di immergersi in nuovi progetti lavorativi.

Tuttavia si pensa già a quello che sarà il dopo Cattelan e a chi prenderà il suo posto alla conduzione di X Factor che sui canali Sky continua ad ottenere dei risultati d'ascolto molto positivi. E in queste ore, a lanciare una proposta ben accolta dal pubblico social, è stato il giornalista Gabriele Parpiglia.

Gabriele Parpiglia propone Tommaso Zorzi come conduttore di X Factor dopo il GF Vip

"X Factor: al posto di Alessandro Cattelan, un solo nome. Tommaso Zorzi (e lo dico seriamente)" ha scritto il giornalista.

E nel giro di pochi minuti, il tweet postato da Parpiglia ha ottenuto un vero e proprio plebiscito di like e ricondivisioni, sinonimo del fatto che sarebbero davvero in tanti a vedere bene la rivelazione di questo Grande Fratello Vip sul palco del talent show in onda sulle reti Sky.

Del resto lo stesso Tommaso, intervistato da Parpiglia nel corso della trasmissione "Seconda Vita" (in onda su Real Time e visibile su DPlay) ha ammesso che il suo futuro lo vedrebbe bene in televisione.

#XF20 al posto di #alessandrocattelan un solo nome (e lo dico seriamente) #tommasozorzi #gfvip che tra l’altro vedrei anche meglio — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) December 11, 2020

Il futuro di Tommaso Zorzi dopo il GF Vip

E in questi mesi di permanenza nella casa più spiata d'Italia, ha dimostrato di poter essere un perfetto padrone di casa televisivo.

Anche Cristiano Malgioglio, entrato da poche settimane al GF Vip, ha ammesso di fare il tifo per Tommaso e gli ha augurato il meglio per il suo futuro professionale, quando si spegneranno i riflettori sulla casa più spiata d'Italia.