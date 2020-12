I palinsesti di Mediaset sono in continuo mutamento. Stando agli ultimi aggiornamenti diffusi dai listini di Publitalia '80, pare che da gennaio 2021 ci saranno interessanti novità per una tra le soap opera più amate del momento. DayDreamer - Le ali del sogno, infatti, andrà in onda in prime time a partire da giovedì 14 gennaio.

Dopo aver lottato a lungo per cercare di trovare una collocazione abbastanza stabile della serie tv, l'azienda ha deciso di affidare alle avventure di Can e Sanem le serate del giovedì sera. C'è Posta per te, invece, tornerà ad andare in onda il sabato. Anche per gli altri giorni della settimana ci sono delle novità.

Il cambio di palinsesto di DayDreamer, che passa al giovedì sera

In queste ore è stato pubblicato il calendario inerente la programmazione che Mediaset ha deciso di assegnare alla rete Canale 5 da gennaio a marzo 2021. All'anno nuovo ci saranno parecchie novità. La soap opera turca Daydreamer - Le ali del sogno, ad esempio, andrà in onda in prima serata a partire da giovedì 14 gennaio. L'appuntamento è fissato per le ore 21:30 circa con ben tre episodi. Attualmente, la soap opera va in onda solo la domenica pomeriggio, a partire dalle ore 16:20. Nel periodo di dicembre, invece, quando il programma di Barbara D'Urso, Pomeriggio 5, andrà in vacanza per le festività natalizie, DayDreamer potrebbe prendere il suo posto.

La soap, dunque, potrebbe essere trasmessa tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria che va dalle 17:20 circa, ma è in attesa di conferma.

Cosa andrà in onda i lunedì e i martedì da gennaio in poi

Ad ogni modo, la soap opera DayDreamer non è l'unica che subirà dei cambiamenti a partire dall'anno nuovo.

Dando un'occhiata alla programmazione da gennaio a marzo 2021, infatti, pare che ci saranno altre novità. L'unica certezza, almeno per il momento, sembra essere rappresentata dal Grande Fratello Vip, che continuerà ad andare in onda ogni lunedì sera, a partire dalle 21:30 circa. Quando il reality show giungerà a compimento, invece, pare verrà sostituito dall'Isola dei famosi 2021 condotta da Ilary Blasi.

La serata del martedì, invece, verrà assegnata al programma Viaggio nella grande bellezza. Solo occasionalmente verrà lasciato spazio alle partite di Champions League.

Il ritorno di C'è Posta per te

I primi tre mercoledì di gennaio, invece, andrà in onda la replica della fiction di Ricky Tognazzi L'amore strappato, con Sabrina Ferilli. Terminata la messa in onda degli episodi, poi, verrà lasciato spazio alla serie televisiva Made in Italy, che ha come protagonisti gli attori Marco Bocci e Raoul Bova. Il giovedì, come già anticipato, ci sarà DayDreamer, mentre il venerdì tornerà in onda Scherzi a parte. Infine, il sabato è destinato ad accogliere il programma di Maria De Filippi C'è Posta per te.