Nuovo cambio programmazione per la serie tv turca DayDreamer - Le ali del sogno, con protagonista Can Yaman. Le anticipazioni rivelano che la Serie TV osserverà un turno di stop. Come riportato dalla guida tv ufficiale del gruppo Mediaset, la serie risulta sospesa dal palinsesto pomeridiano per una settimana, infatti domenica 20 dicembre non sarà trasmessa in prima visione assoluta su Canale 5. Ritornerà in onda la settimana successiva, ma non si domenica: bensì di sabato pomeriggio.

La serie tv DayDreamer cancellata per una settimana: salta la puntata del 20 dicembre

Nel dettaglio, domenica 20 dicembre i fan di DayDreamer, che alle 16:20 si collegheranno su Canale 5 per seguire le nuove avventure della coppia composta da Can e Sanem, rimarranno delusi, dato che a partire dalle 15 in poi, la rete ammiraglia Mediaset trasmetterà dei film a tema natalizio.

Le pellicole cinematografiche andranno a occupare la fascia oraria che va fino alle 18:40 circa, prendendo così il posto di DayDreamer, ma anche di Domenica Live.

La cancellazione della serie tv di sicuro non renderà contenti i fan, che per una settimana dovranno fare a meno dell'appuntamento in programma su Canale 5, ma possono stare tranquilli, perché tale assenza non durerà tantissimo.

La nuova puntata di DayDreamer in onda sabato 26 dicembre su Canale 5 al posto di Amici 20

DayDreamer, infatti, ritornerà in onda il 26 dicembre. In questo caso, quindi, la serie turca con Can Yaman verrà trasmessa nuovamente il sabato pomeriggio, in quella collocazione che tanto le aveva portato fortuna nelle scorse settimane, dove riuscì a conquistare una media di circa 2.500.000 di spettatori.

Approfittando dell'assenza di Amici di Maria De Filippi, che il prossimo 26 dicembre non sarà in onda per le feste natalizie, ecco che DayDreamer tornerà all'attacco nella collocazione del sabato pomeriggio, a partire dalle 15.

La trama di DayDreamer del 26 dicembre: Can se ne va

I colpi di scena non mancheranno in questo nuovo appuntamento con la serie turca.

Le anticipazioni di sabato 26 dicembre, infatti, rivelano che Can prenderà una decisione importante legata al suo futuro professionale e al tempo stesso sentimentale.

Il giovane Divit, infatti, deciderà di accettare la proposta che gli è stata fatta dalla sua ex fidanzata Polen, ovvero un nuovo lavoro ai Balcani. Can deciderà di accettarla, mandando su tutte le furie Sanem.

Quest'ultima, infatti, lo attaccherà duramente al punto da rinfacciargli di essere quel tipo di persona che sa solo scappare di fronte ai problemi.