Nel corso della puntata del GF Vip del 14 dicembre, Tommaso Zorzi potrebbe aver compiuto il suo primo passo falso da quando è nella casa. Nel momento delle nomination, il ragazzo ha votato l'amica Stefania Orlando: tra lo stupore generale, l'influencer ha detto che la compagna l'aveva rimproverato in modo ingiusto, per questo la nominava. Quando la donna ha scoperto tutto, è scoppiata a piangere e il 25enne si è sentito molto in colpa, tanto da arrivare a chiedere al pubblico di farlo uscire nella diretta di venerdì 18 dicembre per punizione.

Il 'tradimento' di Tommy a Stefania al GF Vip 5

I telespettatori del GF Vip non hanno affatto apprezzato la nomination che Tommaso ha fatto il 14 dicembre contro una delle sue più care amiche nella casa.

Quando è stato chiamato in confessionale da Alfonso Signorini, il ragazzo ha detto: "Nomino Stefania perché oggi ha esagerato con Samantha, io ho preso le sue parti e lei mi ha rimproverato".

L'influencer ha anche aggiunto di non avere motivazioni valide per votare qualcun'altro del gruppo, quindi decideva di mettere a rischio la Orlando.

Terminata la puntata in diretta, Zorzi sembra essersi immediatamente pentito di questa scelta, tant'è che è corso dall'amica e ha confessato: "Ho fatto una cosa che, non so. Subito dopo mi sono chiesto perché l'ho fatta. Ho votato Stefania per un mini screzio. Ho fatto male".

La romana non ha battuto ciglio inizialmente, anzi ha risposto "hai fatto bene" con la voce un po' strozzata.

Il dietrofront di Tommaso dopo la puntata del GF Vip

Dopo aver visto la Orlando piangere per la nomination che lui le ha fatto inaspettatamente, Zorzi ha fatto mea culpa: "Voglio uscire, fatemi uscire adesso. Sono contento che mi hanno nominato, me lo merito. Adesso il pubblico mi ricoprirà di m... e mi sta bene".

L'influencer del GF Vip ha ribadito il fatto che non sapeva davvero chi votare l'altra sera, soprattutto perché i nuovi entrati (Sonia, Filippo e Samantha) sono ancora immuni dalle nomination.

"Sono stato preso alla sprovvista. Questo gioco non lo so fare. Ho già dato quello che dovevo, fatemi uscire", ha aggiunto il giovane rivolgendosi direttamente alle persone che durante la settimana si esprimeranno per decidere il prossimo concorrente eliminato.

"Sto per piangere, voglio morire. Se uscissi sarebbe giusto, mi sento in colpa", ha detto ancora Tommaso in merito al voto che ha dato a Stefania dopo essere stato suo "alleato" e amico fedele per oltre tre mesi.

Stefania perdona Zorzi al GF Vip: 'Ti voglio bene'

Vedendo Tommaso pentito e in difficoltà, Orlando gli si è avvicinata ed ha detto: "Non ti sentire in colpa, voglio che tu sia sempre felice. Sai che ti voglio bene a prescindere. Non preoccuparti, non ce l'ho con te. Stai tranquillo".

Stefania, dunque, si è asciugata le lacrime e ha teso una mano al ragazzo che dopo la puntata del GF Vip del 14 dicembre ha chiesto al pubblico di votarlo per l'eliminazione che avverrà venerdì prossimo.

Zorzi sta ricevendo molte critiche per la nomination che ha rivolto all'amica, soprattutto perché al suo posto avrebbe potuto mettere a rischio concorrenti come Giulia, Maria Teresa, Andrea, Pierpaolo o Dayane.

I vipponi che il 18 dicembre conosceranno l'esito del televoto aperto ieri sera, sono: Tommaso, Cristiano Malgioglio, Giacomo Urtis e Maria Teresa Ruta (che è stata la meno votata di questa settimana, perciò è finita di diritto in nomination).

L'inquilino che riceverà meno preferenze da parte dei telespettatori, tra pochi giorni dovrà lasciare definitivamente il gioco, rinunciando alla possibilità di approdare alla finalissima di febbraio.